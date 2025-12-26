BMC Election: नवी मुंबईच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! महापालिका निवडणुकीत १४ गावांचे पुनरागमन; २५ वर्षांनंतर इतिहास पुन्हा घडणार

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील १४ गावांच्या सहभागाबाबत आणि विकासकामांवर झालेल्या खर्चाबाबत नवी मुंबईतील विविध राजकीय पक्ष आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अडकले आहेत. परंतु निवडणुका केवळ १४ गावांच्या सहभागाने होणार आहेत. म्हणूनच २५ वर्षांनंतर उमेदवारांनी या १४ गावांमधून निवडणूक लढवण्यासाठी मुलाखती दिल्या आहेत. या गावांमधील मतदार महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये मतदान करत आहेत. .या १४ गावांमधील एकूण १४,००० मतदार आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेतून वगळण्यात आलेल्या १४ गावांचा पुन्हा महानगरपालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २२ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केला होता. गेल्या काही वर्षांपासून विकासापासून दूर असलेली ही गावे पुन्हा नवी मुंबईत समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक आणि शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटात वाद निर्माण झाला..Thane News: भाईंदरनंतर आता ठाण्यात बिबट्याचा वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण! .सुरुवातीला, या गावांना सेवा देण्याचा एकमेव अधिकार नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे होता. नंतर, सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे नवी मुंबई महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिले. म्हणून, महानगरपालिकेने ग्रामीण विकास विभागामार्फत या गावांच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण सुरू केले. या गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने तिसरा झोन देखील तयार केला आहे आणि उपायुक्तांची नियुक्ती केली आहे..वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करणे महागडे असेल, त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातून कोणताही खर्च करू नये. तथापि, आता १४ गावांमध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका होत आहेत आणि या गावांमधील मतदार १४,००० मतदार असलेल्या महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये सहभागी होत आहेत. त्यामुळे या १४ गावांची मते या महानगरपालिका प्रभागातही निर्णायक ठरतील आणि आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे बदलतील अशी चर्चा आहे..Thane Politics: राजकीय संघर्षाला हिंसक वळण! श्रीरामनगर शाखेवरून शिवसेना ठाकरे-शिंदे गट आमनेसामने.आमची १४ गावे २५ दशकांनंतर पुन्हा एकदा नवी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवत आहेत आणि आमचे नाव तुर्भे वॉर्डमध्ये आहे. त्यामुळे आम्हाला निवडणूक लढवण्यास रस आहे; सुमारे सात उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या आहेत. आम्हाला उमेदवारी मिळण्याचीही आशा आहे. मी भाजपसाठी मुलाखतही दिली आहे.– लक्ष्मण पाटील, स्थानिक रहिवासी.महापालिका निवडणुकीच्या यादीत १४ गावांचा समावेश. १४ गावांसाठी निवडणूक प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली आहे. त्यामुळे या गावांमधील मतदारांना निवडणुकीत सहभागी होण्याची हमी देण्यात आली आहे; त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. नियमांनुसार, त्यांना सर्व प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाते. या १४ गावांमधील मतदार कोणत्याही प्रभागातून नामांकन दाखल करू शकतील.– भागवत डोईफोडे, उपायुक्त, निवडणूक विभाग, नवी मुंबई महानगरपालिका.Maharashtra Politics: युती ठरली, पण महायुतीचे राजकारण पुन्हा उघडे; 122 जागांवर एकमत, मनसे 50–55 जागा लढवणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.