मुंबई

Navi Mumbai: रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणार भरपाई, नवी मुंबई महापालिकेची योजना

Road Accident Compensation: रस्ते आणि गटारांमुळे झालेल्या अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया नवी मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे.
Navi Mumbai municipal corporation

Navi Mumbai municipal corporation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तुर्भे : नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि गटारांवरील निष्काळजी कामामुळे जखमी झालेल्या किंवा जीव गमावलेल्या नागरिकांना आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित समितीमार्फत अशा अपघातग्रस्तांना किंवा त्यांच्या वारसांना योग्य मोबदला देण्याची प्रक्रिया नवी मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी पुराव्यासह नियमानुसार अर्ज करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
accident
Mumbai
Navi Mumbai Municipal Corporation
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com