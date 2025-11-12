Navi Mumbai: रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणार भरपाई, नवी मुंबई महापालिकेची योजना

तुर्भे : नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि गटारांवरील निष्काळजी कामामुळे जखमी झालेल्या किंवा जीव गमावलेल्या नागरिकांना आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित समितीमार्फत अशा अपघातग्रस्तांना किंवा त्यांच्या वारसांना योग्य मोबदला देण्याची प्रक्रिया नवी मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी पुराव्यासह नियमानुसार अर्ज करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे..महापालिका दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नागरी विकासकामे आणि स्थापत्यविषयक कामे हाती घेते. त्यात विशेषतः रस्ते आणि गटारांची दुरुस्ती, नवीन मॅनहोल, पावसाळी पाण्याची व्यवस्था अशी कामे केली जातात. मात्र वेळोवेळी रस्त्यांवरील खड्डे, उघडी मॅनहोल झाकणे किंवा अपूर्ण कामे यामुळे अनेक नागरिकांचे अपघात होत असतात. काही प्रसंगी या दुर्घटनांमध्ये नागरिक गंभीर जखमी झाले, तर काहींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अशा घटनांमुळे नागरिकांकडून महापालिकेवर निष्काळजीचे आरोप होतात..विमानवाहू युद्धनौकेची कहाणी कशी सुरू झाली? जाणून घ्या इतिहास....याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने नुकसानभरपाई प्रक्रिया औपचारिकरीत्या सुरू केली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले, की शहरातील सर्व रस्ते आणि गटारे पालिकेच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे जर कुणाला या कामांमुळे इजा झाली असेल किंवा जीवितहानी झाली असेल तर त्यांना न्याय मिळावा, हा महापालिका प्रशासनाचा उद्देश आहे..या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, पालिकेच्या कामकाजात अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पावसाळ्यात वाढणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २ दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार, कधी आणि कुठे? .अशी होणार मदतया योजनेनुसार अपघातग्रस्तांनी किंवा मृत व्यक्तींच्या नातेवाइकांनी शहर अभियंता कार्यालय, नवी मुंबई महापालिका मुख्यालय येथे आवश्यक पुराव्यांसह अर्ज सादर करावा. घटनेचे ठिकाण, दिनांक, फोटो, वैद्यकीय अहवाल किंवा पोलिस पंचनामा यांसारखे दस्तऐवज जोडणे आवश्यक राहील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर गठित समिती प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी करून संबंधितांना नुकसानभरपाई म्हणून ठरावीक रक्कम अदा केली जाणार आहे. ही योजना पारदर्शक आणि न्याय्यपणे राबवली जावी, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणादेखील नेमण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.