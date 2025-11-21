मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांनो लक्ष द्या! वर्षभर 'या' मार्गावर प्रवेश बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

Navi Mumbai Traffic Route Change: सिडकोच्या खारघर-तुर्भे लिंक रोड भूमिगत बोगदा प्रकल्पामुळे नवी मुंबईत वर्षभर वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत.
नवी मुंबई : सिडकोच्या खारघर-तुर्भे लिंक रोड भूमिगत बोगदा प्रकल्पाचे काम सुरु झाले आहे. १.७६३ किमी लांबीचा हा प्रकल्प करण्यात येत असून यामुळे खारघर, बेलापूर आणि तुर्भे दरम्यानचा प्रवास सुसाट होणार आहे. तसेच सध्या तुर्भे आणि खारघर दरम्यान प्रवासास ४० मिनिट लागत असूनलिंक रोडमुळे १० मिनिटांपर्यंत कमी होईल. त्याचबरोबर सायन-पनवेल महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

