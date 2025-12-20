BMC Election: महापालिका निवडणुकीसाठी पोलीस सज्ज! मनाई आदेशांसह विशेष पथके तैनात; गुन्ह्यांवरही कडक नजर

विक्रम गायकवाडनवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका व पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ शांत, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी तीन मनाई आदेश जारी करत कडक पोलीस बंदोबस्त व व्यापक कारवाई आराखडा अमलात आणला आहे. हे आदेश १८ जानेवारी २०२६ रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत..राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .प्रचार, मिरवणुका व ध्वनीक्षेपकांवर कडक नियंत्रणनिवडणूक प्रचारादरम्यान होणाऱ्या सभा, रॅली, पदयात्रा, रोड शो व चौक सभा यांसाठी मार्ग, वेळ व ठिकाणाबाबत पोलिसांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे. ध्वनीक्षेपकांच्या वापराची वेळ व आवाजाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाई केली जाणार आहे..बॅनर्स–पोस्टर्सवर निर्बंधसार्वजनिक रस्ते व जागांवर रहदारीस अडथळा निर्माण होईल अशा प्रकारे बॅनर्स, झेंडे, पोस्टर्स, कटआउट्स लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. खाजगी इमारत किंवा आवारात प्रचार साहित्य लावायचे असल्यास जागा मालकाची लेखी परवानगी आवश्यक असून, त्याची प्रत पोलीस व निवडणूक यंत्रणेकडे सादर करावी लागणार आहे..Kalyan Traffic: कल्याणमध्ये वाहतुकीत बदल! 'हा' महत्त्वाचा पूल २० दिवस बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग? .शस्त्रबंदी आदेश लागूनिवडणूक कालावधीत शस्त्र परवानाधारकांना शस्त्र व अग्निवस्त्रे बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच ज्यांच्याकडे परवानाधारक शस्त्र आहेत, ते संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या व्यक्तींना संरक्षणाची आवश्यकता आहे, अशा व्यक्तींना शस्त्र ठेवण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. प्रचार , सभा, रॅली व रोड शो दरम्यान कोणालाही शस्त्र बाळगता येणार नाही..अँटी ड्रॅग स्कॉड, भरारी व स्थिर पथक तैनातनिवडणूक काळात नियमित कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या असून अँटी ड्रॅग स्कॉड, भरारी पथके व स्थिर पथके संपूर्ण कार्यक्षेत्रात तैनात करण्यात आली आहेत. या पथकांमार्फत गैरप्रकार, अवैध दारू, पैशांचे वाटप, मतदारांवर दबाव आणण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे..गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईपोलीस रेकॉर्डवर गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली असून त्यांना निवडणूक काळात नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. तसेच प्रलंबित समन्स व वॉरंट बजावणीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे..Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी बदलापूर ‘अलर्ट मोड’वर, वाहतुकीत मोठे फेरबदल, नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन!.संवेदनशील गुन्ह्यांवर विशेष लक्षनिवडणूक काळात ॲट्रॉसिटी स्वरूपाचे गुन्हे, तसेच मागील निवडणुकीदरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा इतिहास तपासून त्या अनुषंगाने संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. कोणतीही जातीय, सामाजिक किंवा राजकीय तेढ निर्माण होणार नाही, यासाठी गुप्त माहिती संकलन व सतत नजर ठेवली जाणार आहे..निवडणूक प्रक्रिया पूर्णतः शांत व निर्भय वातावरणात पार पडावी, यासाठी नवी मुंबई पोलीस प्रशासनाकडून सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. अँटी ड्रॅग स्कॉड, भरारी व स्थिर पथकांच्या माध्यमातून सतत तपासणी सुरू असून, गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, समन्स–वॉरंट मोहीम आणि संवेदनशील गुन्ह्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल.- सहाय्यक पोलीस आयुक्त योगेश गावडे (विशेष शाखा नवी मुंबई).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.