मुंबई

Navi Mumbai: पुरस्कारावरून श्रेयवाद! गणेश नाईकांच्या भूमिकेवर नवी मुंबईत चर्चा

NMMC: स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर शहरात आनंदाचे वातावरण असून राजकीय श्रेयवादाची चर्चा सुरू झाली आहे.
navi mumbai municipal corporation

navi mumbai municipal corporation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेने देशात प्रथम क्रमांक पटकावत ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते महापौर सुजाता पाटील यांनी हा पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर शहरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले, मात्र या राष्ट्रीय सन्मानानंतर आता नवी मुंबईच्या राजकारणात श्रेयवादावरून चर्चा आणि मतभेदांना तोंड फुटले आहे.

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Mumbai
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