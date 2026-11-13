Navi Mumbai: पुरस्कारावरून श्रेयवाद! गणेश नाईकांच्या भूमिकेवर नवी मुंबईत चर्चा

नवी मुंबई : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेने देशात प्रथम क्रमांक पटकावत ऐतिहासिक यश संपादन केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते महापौर सुजाता पाटील यांनी हा पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर शहरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले, मात्र या राष्ट्रीय सन्मानानंतर आता नवी मुंबईच्या राजकारणात श्रेयवादावरून चर्चा आणि मतभेदांना तोंड फुटले आहे..वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत या यशाचे अभिनंदन केले, मात्र या यशाचे श्रेय आपल्या नेतृत्वाला आणि भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. या भूमिकेवर विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राज्यातील सर्व पालिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतात..Mumbai: जोगेश्वरीतील 'झोपु'चा मार्ग मोकळा! उच्च न्यायालयाचा निर्णय; याचिका फेटाळून लावल्या.नाईक यांनी यापूर्वी अनेकदा नगरविकास विभागाच्या कामकाजावर जाहीरपणे टीका केली आहे. त्यामुळे, ज्या विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, त्याच विभागाच्या अखत्यारीतील पालिकेला मिळालेल्या यशाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल विरोधका आणि विश्लेषकांकडून विचारला जात आहे..सफाई कर्मचाऱ्यांचे योगदान२०२५ मध्ये महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. त्यामुळे हा पुरस्कार कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा नसून, तो दिवस-रात्र कष्ट करणारे सफाई कर्मचारी, कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा, महापालिकेचे अधिकारी आणि स्वच्छतेत सहभागी होणाऱ्या सामान्य नवी मुंबईकरांच्या सामूहिक मेहनतीचे फळ असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..Mumbai: महापालिकेच्या नव्या सभागृहाला मंजुरी, आझाद मैदानाशेजारी सहा मजली इमारत उभारणार; कसा असेल ४५ कोटींचा प्रकल्प? .वनखात्यांच्या निर्णयाची माहिती द्यावीनगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील पालिकेच्या पुरस्कारावर भाष्य करण्याऐवजी, वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी आपल्या खात्याकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती द्यावी अशी मागणी नागरीकांकडून केली जात आहे..काही वाईट झाले, तर नगरविकास विभागामुळे, चांगले झाले, तर भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांनी केले, हा दुटप्पीपणा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी नाईकांकडून सोडली जात नाही, हे श्रेय सत्ताधाऱ्यांचे नसून स्वच्छता कर्मचायांचे आहे.-किशोर पाटकर, नगरसेवक, शिवसेना (शिंदे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.