Navi Mumbai: जनतेच्या पैशांवर 'अमेरिका वारी', नवी मुंबईच्या महापौरांचा दौरा वादाच्या भोवऱ्यात

नवी मुंबई : संपूर्ण राज्य दुष्काळसदृश परिस्थितीशी लढा देत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय खर्चाची न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असताना नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील आणि त्यांचे पती नगरसेवक सूरज पाटील यांनी अमेरिकेची 'वारी' केल्याची चर्चा नवी मुंबईच्या वर्तुळात रंगली आहे..सुजाता पाटील उधळपट्टी जलसंपदा आणि पर्यावरणीय परिणामांवरील कार्यशाळेच्या नावाखाली आखलेल्या या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावरून नवी मुंबई महापालिकेत राजकीय भूकंप झाला असून, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर घरले आहे. जलसंपदा आणि पर्यावरणीय बदल या विषयावर अमेरिकेत २६ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ही कार्यशाळा होणार आहे..ST Bus: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबणार! दुर्गम भागात एसटीच्या १०० 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी' मिडी बस धावणार.या अभ्यास दौऱ्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी अधिकाराचा वापर करीत तब्बल २२ लाखांच्या खर्चाची प्रशासकीय तरतूद केल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी महापौर सुजाता पाटील आणि नगरसेवक सूरज पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकलेला नाही..Thane Crime: ठाण्यात वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; प्रसिद्ध अभिनेत्रीला पकडलं रंगेहाथ, दोन मुलींची सुटका.उधळपट्टीचा जाब विचारणारशिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी महापौरांवर सडकून टीका केली आहे. ते म्हणाले, "महापौरांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च करून कुठेही अमेरिकेला जावे, पण जनतेच्या कष्टाच्या पैशावर अशी मजा मारणे खपवून घेतले जाणार नाही." तसेच नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी थेट महापालिका आयुक्तांनाच लक्ष्य केले. "महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नेमके कोणाला विचारून एवढ्या मोठ्या रकमेची मंजुरी दिली? आगामी सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांना या उथळपट्टीचा जाब विचारणार," असा सज्जड इशारा पाटील यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.