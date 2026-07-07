Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा कहर! १० जणांना चिरडले; २ ठार, ८ जण जखमी

नवी मुंबई : नवी मुंबई तळोजा येथे 'हिट अँड रन' सारखा प्रकार घडला आहे. तळोजा सेक्टर १० येथे एका भरधाव गाडीने ८ ते १० जणांना उडवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत काहींचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून या अपघातानंतर आरोपी कारचालक फरार झाल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील तळोजा सेक्टर १० येथे भीषण अपघात घडल्याची घटना समोर आली आहे. एका भरधाव गाडीने ८ ते १० जणांना उडवले असून यामध्ये २ जणांचा मृत्यू तर ८ जण जखमी झाले आहेत. हा अपघात घडताच घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली असून कार चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला असल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली आहे..Powai Lake: मुंबईकरांची धडधड वाढली! तलावातून 7 फूट मगर बाहेर आली; नागरिकांची धावपळ, वन विभागाने अनर्थ टाळला.सध्या या अपघातातील जखमींना खाजगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. तसेच आरोपी कारचालकावर गुन्हा दाखल करत त्याचा शोध सुरु असल्याची माहिती आहे. तसेच या घटनेप्रकरणी पोलीस तपास सुरु कऱण्यात आला आहे..कारची ५-६ वाहनांना धडकनवी मुंबईत तळोजा येथे आणखी एक मोठा अपघात घडला आहे. एका भरधाव कारणे ५-६ वाहनांना धडक दिल्याचे समोर आले आहे. या मध्ये गाडीचे मोठे नुकसान झाले असून कसलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..Mumbai News: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठे भगदाड! प्रवाशांचा जीव धोक्यात, वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.