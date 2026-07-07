मुंबई

Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा कहर! १० जणांना चिरडले; २ ठार, ८ जण जखमी

Navi Mumbai Taloja Accident: नवी मुंबई तळोजा येथे भरधाव गाडीने ८ ते १० जणांना उडवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या अपघातात २ जणांचा मृत्यू झाला असून ८ जण जखमी झाले आहेत.
Navi Mumbai Taloja Accident

Navi Mumbai Taloja Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबई तळोजा येथे 'हिट अँड रन' सारखा प्रकार घडला आहे. तळोजा सेक्टर १० येथे एका भरधाव गाडीने ८ ते १० जणांना उडवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत काहींचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून या अपघातानंतर आरोपी कारचालक फरार झाल्याची माहिती आहे.

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