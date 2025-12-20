तळोजा जेल परिसरात बिबट्याचा वावर? व्हायरल व्हिडिओचं सत्य समोर; वन विभागानं नेमकं काय सांगितलं?

नवी मुंबईतल्या खारघर–तळोजा जेल परिसरातील कुटुंबन गावाजवळ बिबट्या असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता तो व्हिडीओ खोटा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. वनविभागाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. .स्थानिक गावकऱ्यांनी याबाबत तात्काळ खारघर पोलिसांना माहिती दिली होती. माहिती मिळताच गावकरी, खारघर पोलीस तसेच वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. यावेळी व्हिडिओ व घटनास्थळाची सखोल पाहणी करण्यात आली. पाहणीनंतर वन विभाग अधिकाऱ्यांना संबंधित व्हिडिओ खोटा असल्याचे निदर्शनास आले. प्रत्यक्ष घटनास्थळी बिबट्याचा कोणताही वावर अथवा ठसे आढळून आले नाहीत..AI Video Apps : AI ने बनवलेले व्हिडिओ नेमके ओळखायचे कसे? पाहा एका क्लिकवर.यावेळी वन परिक्षेत्र अधिकारी गजानन पानपाते यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, “सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा फेक व्हिडिओंवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये. कुठेही संशयास्पद प्राणी दिसल्यास तात्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी, अफवा पसरवू नयेत.”.Viral Video: AI आलं अन् सगळंच बदललं! २०३२ चं जग पाहून तुम्हालाही प्रश्न पडेल, आपली जागा कुठे? भविष्य अतिशय जवळून पाहा.या वनविभागाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिल्यानंतर नागरिकांमध्ये पसरलेले भीतीचे वातावरण काही अंशी निवळले आहे. वन विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, अफवांमुळे भीता न पसरवता प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, अशा प्रकारे खोटे व्हिडीओ पसरवून नागरिकांमध्ये भीती निर्माण केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही वनविभागाकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.