मुंबईतून कोकणात थेट १ तासात पोहोचणार, नवी मुंबई ते सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू; तिकीट दर किती?

मुंबई : आतापर्यंत कोकणकरांना तळकोकणात जाण्यासाठी रस्ते किंवा रेल्वेने अनेक तासांचा प्रवास करावा लागत होता. मात्र आता नवी मुंबई ते सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळादरम्यान नियमित विमानसेवा सुरू झाली आहे. त्यामुळे मुंबई ते कोकणचा प्रवास अवघ्या तासाभरात पूर्ण होणार आहे. या विमानसेवेमुळे कोकणवासीय तसेच कामानिमित्त मुंबईत राहणारे चाकरमानी आणि पर्यटकांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आजपासून (सोमवार, ता. १६) मुंबई ते कोकण प्रवासाचा नवा आणि जलद पर्याय उपलब्ध झाला आहे. नवी मुंबई विमानतळ ते सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळ अशी विमानसेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई ते कोकण यांच्यातील अंतर तासाभरात पूर्ण होणार असून प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी आणि जलद गतीने होणार आहे..Uran Fire: उरणमध्ये अग्नितांडव, गोदामात प्रचंड स्फोट; हवेत धुराचे लोट, नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास.दरम्यान, नवी मुंबई ते सिंधुदुर्गातील चिपी विमानसेवा आठवड्याचे सातही दिवस सुरू राहणार आहे. यामुळे कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसह पर्यटकांसाठी मोठी सुविधा ठरणार असून पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारालाही चालना मिळू शकणार आहे..तिकीट दर किती?नवी मुंबई विमानतळ ते सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळ विमानसेवा आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. नवी मुंबईहून सिंधुदुर्गला जाणाऱ्या विमानाची प्रवासी क्षमता ७२ असणार आहे. तर तिकीट दर अंदाजे ३५०० ते ७५०० रुपये इतके असण्याचा अंदाज आहे. तथापि, हे दर मागणी आणि तारखेनुसार बदलण्याची शक्यता आहे..Amitabh Bachchan: जलसा बंगल्यावरील गोळीबाराचा कट उधळला, बिग बींचे सूचक पोस्ट; म्हणाले 'बच गए'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.