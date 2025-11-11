मुंबई

Navi Mumbai News: नवी मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' भागात नो पार्किंग; नवे नियम लागू

Navi Mumbai Traffic Rules Change: वाहतूककोंडीला आळा घालण्यासाठी नवी मुंबई वाहतूक विभागाकडून वाहतुकीत बदल जारी केले आहेत.
नवीन पनवेल : कामोठे वसाहतीला वाढत्या वाहनांची संख्या आणि वारंवार निर्माण होणाऱ्या वाहतूककोंडीला आळा घालण्यासाठी सोमवारी ता. १० रोजी नवी मुंबई वाहतूक विभागाकडून महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. वसाहतीमध्ये 'नो पार्किंग झोन' म्हणून घोषित करण्यात आला असून परिसरात 'सम-विषम' पद्धतीचा पार्किंग नियम लागू करण्यात आला आहे.

