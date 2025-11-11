Navi Mumbai News: नवी मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' भागात नो पार्किंग; नवे नियम लागू

नवीन पनवेल : कामोठे वसाहतीला वाढत्या वाहनांची संख्या आणि वारंवार निर्माण होणाऱ्या वाहतूककोंडीला आळा घालण्यासाठी सोमवारी ता. १० रोजी नवी मुंबई वाहतूक विभागाकडून महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. वसाहतीमध्ये 'नो पार्किंग झोन' म्हणून घोषित करण्यात आला असून परिसरात 'सम-विषम' पद्धतीचा पार्किंग नियम लागू करण्यात आला आहे..कळंबोली वाहतूक शाखा हद्दीतील कामोठे वसाहतीची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याप्रमाणात वाहनांची संख्या देखील वाढत आहे. शहरात पार्किंगकरीता ठराविक ठिकाण नसल्याने वाहन चालक हे रस्त्याच्या दोन्ही बाजुस वाहने उभी करत असल्याने येणा-या व जाणा-या वाहनांना वाहतूक कोंडीच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे..कळंबोली सर्कल येथे वाहतूक कोंडी होत असल्याने खांदा कॉलनी, पनवेल जाणारे बरेचसे वाहन धारक हे कामोठे येथून जातात. त्यामुळे कामोठे प्रवेशद्वार ते कामोठे पोलीस ठाणे पर्यंत दररोज सायंकाळी वाहतूक कोंडी होत असुन या मार्गावर चार चाकी वाहने पार्किंग केल्याने वाहतूक कोंडीत अधिक भर पडते. तसेच कळंबोली सर्कलचे काम सुरु झाल्यामुळे कामोठे येथून जाणारी वाहतुक मोठ्ठया प्रमाणावर वाढत आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर धावणाऱ्या १५ डब्यांच्या ट्रेनची संख्या वाढणार! नवीन वेळापत्रक कधी जाहीर होणार?.याबाबत जागरुक नागरीक व संघटना यांनी अर्जाव्दारे समस्या सोडविण्याची विनंती केलेली होती, त्याअनुषंगाने वाहतूक पोलीस उपायुक्त तिरुपती काकडे नो पार्किंग झोबाबत अधिसूचना काढली आहे. याबाबत कामोठे वसाहतीतील नागरिक, वाहनचालकांनी नवीन वाहतूक नियोजनास सहकार्य करणे अत्यावश्यक आहे. थोडीशी शिस्त पाळली, तर वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते असे आवाहन कळंबोली वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय भोसले यांनी केले आहे..नो पार्किंग झोनकामोठे प्रवेशव्दार ते कामोठे पोलीस ठाणे चौक येथे जाणारा रस्ताएलजी शोरुम ते दत्तुशेठ पाटील शाळेकडे जाणारा व येणारा असे दोन्ही बाजुच्या रोडवर "नो पार्किंग" क्षेत्र.Mumbai News: मुंबईत आणखी एक महामोठा रस्ता! दुहेरी उंचीचा कोस्टल रोड बांधणार, बीएमसीची नवी महाआयोजना, जाणून घ्या....सम विषम पार्किंगसंत तुकाराम महाराज मंदीर ते पोलीस ठाणे चौक-ऐश्वर्या हॉटेल पर्यंत रस्त्याचे दोन्ही बाजुला "सम विषम" क्षेत्रमनमोहन स्वीट ते गोपाळ डेअरी ते सेंट्रल बँक चौक ते विस्टा कॉर्नर चौक पर्यंत रस्त्याचे दोन्ही बाजुला सम विषम क्षेत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.