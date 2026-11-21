नवी मुंबई : नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी आणि पूर्व-पश्चिम परिसराला थेट जोडण्यासाठी सिडकोमार्फत हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी 'खारघर-तुर्भे लिंक रोड' प्रकल्पाने एक ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. या प्रकल्पातील सर्वात आव्हानात्मक अशा पारसिक डोंगरातून जाणाऱ्या दोन्ही समांतर भुयारी बोगद्यांचे खोदकाम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. यामुळे हा महत्त्वपूर्ण मार्ग लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, नवी मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सुमारे ५.४९ किलोमीटर लांबीचा आणि २,१०० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प अभियांत्रिकीचा एक उत्तम नमुना ठरणार आहे. हा मार्ग सायन-पनवेल महामार्गावर जुईनगर रेल्वे स्थानकाच्या समोरील भागातून तुर्भे हद्दीजवळ सुरू होतो. येथून स्वतंत्र उड्डाणपुलाच्या सहाय्याने ठाणे-बेलापूर मार्ग आणि रेल्वे लाइन ओलांडून हा रस्ता पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी पोहोचतो..Chief Secretary: राज्याचे मुख्य सचिव कोण होणार? म्हैसकर दाम्पत्यासह संजय सेठी यांचं नाव चर्चेत.डोंगराखालून सुमारे १.७६ किलोमीटर लांबीच्या जुळ्या बोगद्यांतून आणि ७०० मीटरच्या कट अँड कव्हर भागातून मार्गक्रमण करत हा रस्ता थेट खारघरमधील सेंट्रल पार्क आणि गुरुद्वारा चौकाजवळील सेक्टर २३/२९ येथे ३० मीटर रुंद मुख्य रस्त्याला येऊन मिळतो. बाहेरील भागात हा रस्ता सहा ते आठ पदरी असून, बोगद्यात दोन्ही वाजूंनी स्वतंत्र लेनची व्यवस्था आहे..पारसिक डोंगररांगेतील अत्यंत कठीण बेसाल्ट खडक, काही भागांतील भुसभुशीत भूगर्भीय रचना, पावसाळ्यातील पाण्याची गळती आणि वन विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करत हे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. विशेषतः बोगद्याच्या जवळच खारघर आणि तुर्भे येथील नागरी वसाहती असल्याने आसपासच्या इमारतींना कोणताही धक्का बसू नये, यासाठी अत्याधुनिक 'न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड' आणि अत्यंत अचूक 'नियंत्रित स्फोट' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला..नवी मुंबईकरांना दिलासाप्रवासाचा वेळ वाचणार : सध्या खारघरहून तुर्भे, ठाणे किंवा मुंबईकडे जाण्यासाठी बेलापूरमार्गे वळसा घालून जावे लागते. हा मार्ग सुरू झाल्यावर ४० ते ४५ मिनिटांचा हा प्रवास अवघ्या १० मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.महामार्गावरील ताण कमी होणार : सायन-पनवेल महामार्ग आणि ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.विमानतळ आणि कॉर्पोरेट हबला जोडणी : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, खारघरमधील प्रस्तावित इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्क आणि तळोजा एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा सर्वांत वेगवान पर्याय ठरेल. पर्यावरणपूरक प्रवास : अंतर आणि वाहतूक कोंडी कमी झाल्यामुळे इंधनाची मोठी बचत होऊन कार्बन उत्सर्जनात घट होईल..Mumbai Local Megablock: प्रवाशांनो लक्ष द्या! तिन्ही रेल्वे मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक, लोकलच्या वेळापत्रकात मोठे बदल.पुढील कामांची लगबग सुरूबोगद्याचे खोदकाम पूर्ण झाल्यामुळे आता प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यातील कामांना वेग आला आहे. यामध्ये बोगद्याच्या आतील भिंती व छताचे काँक्रीट अस्तरीकरण, रस्ते बांधणी, हवा खेळती राहण्यासाठी मोठे 'जेट फॅन्स', अत्याधुनिक एलईडी प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही, अग्निशमन यंत्रणा आणि दोन्ही बोगद्यांना जोडणारे आणीबाणीचे मार्ग तयार केले जातील. तसेच तुर्भे आणि खारघर या दोन्ही बाजूंच्या उड्डाणपुलांचे व जोडणी रस्त्यांचे काम वेगाने पूर्ण केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.