Navi Mumbai News: खारघरचे पाणी तळोज्याला! सिडकोच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे रहिवासी हैराण

नवी मुंबई : खारघर वसाहतीतील ४० सेक्टरना दररोज ७५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे; पण शहराला ७२ एमएमएलडीच पाणीपुरवठा होत असून तळोजा वसाहतीला खारघरचे पाणी दिले जात असल्याने रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. स्वतःच्या मालकीचे धरण असूनही सिडको अखत्यारीत शहरांना पाणीपुरवठा करताना अडचणी येत आहेत. .पनवेल महापालिकेत येणाऱ्या खारघरला पाणीपुरवठा करण्याचे काम सिडकोतर्फे केले जाते. सिडकोच्या हेटवणे, एमजेपी आणि नवी मुंबई पालिकेच्या मोरबे धरणातून शहराची तहान भागते. सध्यस्थितीत शहराला ७५ एमएलडी पाण्याची गरज आहे; पण खारघरला सध्या ७२ एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होत आहे; पण आठवड्यातून किमान तीन ते चार दिवस शहराला पाणीपुरवठा होत नसल्याची ओरड आहे. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी सिडको तसेच रायगड भवन येथे हंडा मोर्चा काढत महिलावर्गाने जाब विचारला होता..Mumbai Water Supply: मुंबईचा पाणीपुरवठा विस्कळीत! पंजरापूर पंपिंग स्टेशनमध्ये तांत्रिक बिघाड, दुरुस्तीचे काम सुरू.नव्या इमारतींसाठी नियोजन नाहीखारघर शहराची व्याप्ती वाढत आहे. ओवा आणि पेठ गावांपासून ३० ते ३६ सेक्टरपर्यंत शहर विस्तारलेले आहे. या भागात १२ पासून ४२ आणि ५२ मजल्यांपर्यंत उंचीच्या नवीन इमारती आहेत. खारघर सेक्टर ३७, ४० आणि ४२ मध्ये इमारतींची कामे सुरू आहेत. या इमारतीही १४ मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या आहेत; परंतु नव्या जलवाहिन्या आणि अतिरिक्त पाणीपुरवठ्याची कोणतीही योजना सिडकोने तयार केलेली नाही..टँकरचे भाव वधारलेखारघर, तळोजा नोडमध्ये आठवड्यातून किमान चार दिवस पाणीपुरवठा होत नाही. शहरातील जलकुंभ पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी दर आठवड्याच्या सोमवारी शटडाऊन घेतला जातो. सोमवारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होता. त्यानंतर खारघरला सात दिवस पाणी देता येते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले; परंतु आठवड्यातून चार दिवस पाणी येत नसल्याने रहिवाशांवर टँकर मागवावा लागत आहे; पण ४५ हजार लिटरच्या एका टँकरसाठी २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याने टँकरविक्रेत्यांकडून वाढीव दराने पाणी विकले जात आहे..घरांच्या विक्रीची वेळसिडकोतर्फे खारघरनंतर तळोजा नोडमध्ये सुमारे २५ हजार घरे तयार केली आहेत. अलीकडच्या काळात १५ हजार विक्रीकरिता उपलब्ध केली होती; मात्र तळोज्यामध्ये तयार केलेल्या गृहप्रकल्पांना पाणीपुरवठा होत नसल्याने अनेक ग्राहकांनी सिडकोच्या तळोजामधील घरांकडे पाठ फिरवली आहे. या भागातील रहिवासी सोसायट्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठ्याची नामुष्की सिडकोवर आली आहे. दुसरीकडे व्हॅलिशिल्प, स्वप्नपूर्ती सोसायट्यांमध्ये आठवड्यातून चार दिवस पाण्याची बोंब असल्याने अनेकांवर घरांच्या विक्रीची वेळ आली आहे..पाण्यातील वाटमारीखारघर वसाहत - ४० सेक्टरदैनंदिन पाण्याची गरज - ७५ एमएमएलडीसद्यःस्थितीतील पुरवठा - ७२ एमएमएलडीतळोजा वसाहतदैनंदिन पाण्याची गरज - १८ एमएमएलडीखारघरमधून पुरवठा - १० एमएमएलडीएमआयडीसी - ८ एमएमएलडीप्रत्यक्ष पुरवठा - ६ एमएमएलडी.