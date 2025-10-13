मुंबई

Navi Mumbai News: खारघरचे पाणी तळोज्याला! सिडकोच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे रहिवासी हैराण

Water Supply Issue: सिडकोच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे खारघरचे पाणी तळोज्याकडे दिले जात आहे. यामुळे रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
Water Supply

Water Supply

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : खारघर वसाहतीतील ४० सेक्टरना दररोज ७५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे; पण शहराला ७२ एमएमएलडीच पाणीपुरवठा होत असून तळोजा वसाहतीला खारघरचे पाणी दिले जात असल्याने रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. स्वतःच्या मालकीचे धरण असूनही सिडको अखत्यारीत शहरांना पाणीपुरवठा करताना अडचणी येत आहेत.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
Water supply
cidco
Water Supply Department
panvel
Kharghar
(panvel municipal corporation)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com