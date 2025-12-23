Navi Mumbai: रुग्णवाहिका होती, पण चालक जेवायला गेला; वाशी स्थानकात तरुणाचा दुर्दैवी अंत, काय घडलं?

नवी मुंबई : नुकतेच पनवेल–खंडेश्वर दरम्यान एका माथेफिरू तरुणाने धावत्या लोकलमधून एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला ढकलून देण्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेत तरुणी गंभीर जखमी अवस्थेत असून पोलिसांनी आरोपीला तीन दिवसांची अटक केली आहे. लोकलबाबतचे हे प्रकरण ज्वलंत असताना नवी मुंबईतील वाशी रेल्वे स्थानकात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सीएसएमटी–पनवेल लोकलमध्ये प्रवासादरम्यान एका २५ वर्षीय तरुणाला हृदयविकाराचा झटका आल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर तरुणाला पालिका रुग्णालयात दाखल केले असता त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. मात्र या घटनेत रुग्णवाहिकेचा चालक जेवणासाठी गेला असल्याने पीडित तरुणाला वेळीच उपचार मिळाले नाही, असा आरोप मृत तरुणाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.नेमके काय घडले?हर्ष पटेल असे मृत तरुणाचे नाव असून २ डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटांच्या सुमारास चेंबूर येथून पनवेलकडे जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये चढला. प्रवासादरम्यान अचानक हर्ष बेशुद्ध पडला. यानंतर प्रवाशांनी तातडीने रेल्वे पोलिसांच्या (जीआरपी) हेल्पलाईनवर संपर्क साधला. ट्रेन वाशी स्थानकात पोहोचताच जीआरपी कर्मचाऱ्यांनी तरुणाला रुग्णवाहिकेत नेले. मात्र, त्याचवेळी रुग्णवाहिकेचा चालक जेवणासाठी गेला असल्याचे समोर आले..परिणामी तरुणाला तातडीने रुग्णालयात नेण्याचा इतर पर्याय म्हणून रेल्वे प्रवाशी आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांनी त्याला पोलीस जीपमधून वाशी येथील नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. दरम्यान, मृत्यूचे कारण तीव्र हृदयविकाराचा झटका आहे. परंतु रुग्णवाहिकेचा चालक २४ तास उपलब्ध असणे अपेक्षित होते. कोणताही पर्याय न ठेवता रुग्णवाहिका सोडून जाणे हे निष्काळजीपणाचे आहे. तसेच मृत तरुणाला पूर्वीपासून आरोग्यविषयक तक्रारी होत्या, अशी माहिती वाशी जीआरपीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किरण उंद्रे यांनी दिली..वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?.कुटुंबाचे प्रशासनावर गंभीर आरोप१८ डिसेंबर रोजी हर्षची बहीण अमिका पटेल हिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत रेल्वे प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. वाशी स्थानकात प्राथमिक उपचार सुविधा तसेच सीपीआर देण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याचा दावा केला. रुग्णवाहिकेचा चालक अनुपस्थित असल्याने ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार मिळाले नाहीत आणि त्यामुळेच भावाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिने केला..त्याच्यापुढे “सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये माझा भाऊ पूर्णपणे ठणठणीत अवस्थेत ट्रेनमध्ये चढताना दिसतो. तो रोजप्रमाणेच प्रवास करत होता. ट्रेन वाशी स्थानकात सुमारे १.५७ वाजता पोहोचली आणि त्याआधीच तो कोसळला असावा, असा तिचा अंदाज आहे. माहिती मिळताच आम्ही स्थानकात पोहोचलो. मात्र, तातडीची सुविधा नसल्याने नागरिकांच्या मदतीने त्याला सबवेमधून उचलून नेण्यात आले. तसेच स्थानकाबाहेर १०८ रुग्णवाहिका उभी होती, पण चालक नव्हता. २ वाजून १० मिनिटांनी भावाला रुग्णवाहिकेत ठेवले आणि चालकाची वाट पाहिली. ती मिनिटे महत्त्वाची होती,” असे सांगत पोलिसांच्या वाहनातून रुग्णालयात नेण्याचा आग्रह धरावा लागल्याचेही तिने म्हटले..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा.अमिकाने असा आरोप केला की, वाशी स्थानकातील अधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन व्यवस्थेअभावी अडचणी असल्याचे कबूल केले. “कधी चालक सुट्टीवर जातात, कधी रुग्णवाहिका दुरुस्तीसाठी जाते आणि त्याचा कोणताही बॅकअप नसतो,” असा दावा तिने केला. तथापि, वाशी जीआरपी चौकीत लेखी तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला असता ती स्वीकारण्यात आली नाही आणि थेट सीएसएमटी येथील डीआरएम कार्यालयात जाण्यास सांगितल्याचेही तिने सांगितले. कुटुंबीयांनी डीआरएम कार्यालयात तक्रार दाखल केली आहे. अद्यार याप्रकरणी मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.