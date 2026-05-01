Eknath Shinde Meeting NCP Leader : अमोल मिटकरीनंतर राष्ट्रवादीतील दुसरा नेता नाराज, थेट एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला; सुनेत्रा पवारांची भूमिका महत्वाची

Maharashtra political updates : विधानपरिषदेच्या उमेदवारीच्या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीचे सूर अधिकच तीव्र झाले आहेत. इच्छुकांची मोठी संख्या असतानाही शेवटच्या क्षणी झिशान सिद्दीकी यांना उमेदवारी दिल्याने पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यात आनंद परांजपे आणि अमोल मिटकरी यांची नावे चर्चेत आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका जागेसाठी तब्बल ७० हून अधिक इच्छुक होते. मात्र, पक्षाने झिशान सिद्दीकी यांची निवड केल्यानंतर नाराजीचा भडका उडाला. बुलढाण्यात पक्षाच्या सुमारे ९० पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याची घटना ताजी असतानाच, ठाण्यातील आनंद परांजपे नाराज असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे..दरम्यान, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर परांजपे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी परांजपे इच्छुक होते, मात्र उमेदवारी न मिळाल्याने ते नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे..Sunetra Pawar यांच्या जीवाला धोका?, Supriya Sule बघा काय म्हणाल्या? | Parth Pawar, NCP Crisis, Sakal News.तथापि, शिंदे-परांजपे भेट ही केवळ खासगी कामानिमित्त झाल्याचे परांजपे यांनी स्पष्ट केले असून, त्यामागे कोणतेही राजकीय कारण नसल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून कार्यरत आहेत. दुसरीकडे, अमोल मिटकरी यांनीही उमेदवारी प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पुन्हा संधी न मिळाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त करत, उमेदवारी देताना विश्वासात न घेतल्याची प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना दिली.