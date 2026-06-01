Thane: महावितरणविरोधात आंदोलन अन्‌ राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा; प्रशासनावर नेत्याचा गंभीर आरोप

बदलापूर : वाढीव वीज बिलांविरोधात आवाज उठवला म्हणून राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी अविनाश देशमुख यांच्याविरोधात बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. महत्वाचं म्हणजे आपण कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर हात उगारलेला नसताना आपल्याविरोधात मारहाणीचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप अविनाश देशमुख यांनी केलाय. यातून महावितरण अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनात काही साटंलोटं आहे का? असा सवालही उपस्थित होतोय. .बदलापुरात महावितरणकडून ग्राहकांच्या माथी सक्तीने स्मार्ट टीओडी मीटर मारण्यात येतायेत. मात्र या मीटरमुळे ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीजबिल येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. याविरोधात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी अविनाश देशमुख यांनी आवाज उठवत महावितरण कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला होता..Mumbai News: 'सूर्या' बिबट्याचा मृत्यू वादाच्या भोवऱ्यात, निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी .याप्रकरणात उपकार्यकारी अभियंता भरत वाघमोडे यांनी पोलिसांत तक्रार केली असून अविनाश देशमुख यांच्याविरोधात शिवीगाळ तसेच सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलाय. वाघमोडे यांनी आपल्या तक्रारीत अविनाश देशमुख यांनी मारहाण केल्याचा आरोपही केला..तर दुसरीकडे देशमुख यांनी मात्र आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपण ग्राहकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला. न्याय मागणं हा गुन्हा आहे का? असा सवाल त्यांनी केलाय. आपल्या आंदोलनावेळी सर्व माध्यम प्रतिनिधी महावितरण कार्यालयात उपस्थित होते. तिथे कुणालाही मारहाण झालेली नसताना आपल्याविरोधात असा गुन्हा दाखल करणं म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला..Mumbai Local: जोरदार पावसातही लोकल सुसाट धावणार, रेल्वेचा खोळंबा टळणार; प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल.देशमुख यांच्या या आरोपांमुळे महावितरण अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवरच सवाल उपस्थित झाले आहेत. आधीच टीओडी मीटरची सक्ती, त्यात अव्वाच्या सव्वा वीज बिलं आणि याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल होत असतील तर दाद कुणाकडे मागायची असा सवालही अविनाश देशमुख यांनी उपस्थित केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.