मुंबईत शरद पवार गटाच्या नेत्यावर प्राणघातक हल्ला, भररस्त्यात घटनेमुळे खळबळ

मुंबईत शरद पवार गटाच्या युवा नेत्यावर हल्ला झाल्याची घटना घडलीय. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पवईत शरद पवार गटाचे युवा जिल्हा अध्यक्ष कैलास कुशेर यांच्यावर शनिवारी प्राणघातक हल्ला झाला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले असून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याची घटना ताजी असतानाच ही घटना घडलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आयआयटी बाजार रोडवर कैलास कुशेर यांच्यावर धारधार शस्त्राने वार करण्यात आले. अचानक झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली. भर रस्त्यातच कुशेर यांच्यावर सपासप वार करण्यात आले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या कुशेर यांना तातडीनं रुग्णालयात हलवण्यात आलं. त्यांच्यावर हिरानंदानी रुग्णालयात आयसीयूमध्ये उपचार केले जात आहेत..विहीर रस्त्याच्या मधोमध, कठडा मोठा असता तर दुर्घटना टळली असती; CM फडणवीसांनी दुर्घटनेवर व्यक्त केलं दु:ख.कैलास कुशेर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा जिल्हा अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यावर झालेला हा प्राणघातक हल्ला कुणी आणि का केला हे अद्याप समजू शकलेलं नाही. पोलिसांनी या घटनेनंतर गुन्हा दाखल केला आहे. घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला असून तपासाला सुरुवात केली आहे..आयआयटी बाजार रस्त्यावर झालेल्या या हल्ल्यानंतर वेगानं तपास करण्यात येत आहे. पोलिसांनी घटनास्थळापासून जवळ असलेली दुकानांमध्ये चौकशी केलीय. तसंच दुकाने इमारतींवर असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजवरून हल्लेखोरांचा माग काढण्यात येत आहे.