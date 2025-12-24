BMC Election: शरद पवारांच्या पक्षाने फुंकली ‘तुतारी’! महापालिकांसाठी निवडणूक प्रमुखांच्या नियुक्त्या जाहीर

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने निवडणूक प्रभारी जाहीर केले आहेत. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज ही घोषणा केली असून, पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर पुणे तर युवा नेते आमदार रोहित पवार यांच्यावर मुंबईची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांमध्ये पक्षाने प्रस्थापित नेत्यांना आणि खासदारांना मैदानात उतरवून आपली रणनीती स्पष्ट केली आहे. .पक्षाने ज्येष्ठ नेते आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर ठाणे, उल्हासनगर आणि मीरा भाईंदर या शहरांची धुरा सोपवण्यात आली आहे. नवी मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिकेचे नेतृत्व स्वतः प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे करणार आहेत. तर पिंपरी चिंचवडसाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि आमदार रोहित पवार यांची संयुक्त नियुक्ती केली आहे. कोल्हापूरसाठी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि सोलापूरसाठी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्यावर विश्वास दर्शवण्यात आला आहे. .Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.सांगलीची जबाबदारी आमदार जयंत पाटील सांभाळणार असून, उत्तर महाराष्ट्रात अहिल्यानगरसाठी खासदार नीलेश लंके, तर नाशिक आणि वसई-विरारसाठी सुनील भुसारा यांची निवड करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरसाठी खासदार बजरंग सोनवणे, परभणीसाठी खासदार फौजिया खान निवडणूक प्रमुख म्हणून काम पाहतील. .निवडणूक प्रभारी मुंबई : रोहित पवार ठाणे, उल्हासनगर आणि मीरा भाईंदर : जितेंद्र आव्हाड नवी मुंबई , पनवेल : शशिकांत शिंदे कल्याण डोंबिवली, भिवंडी : बाळ्यामामा म्हात्रे वसई विरार, नाशिक : सुनील भुसारा मालेगाव : भास्कर भगरेअहिल्यानगर : नीलेश लंकेपुणे : सुप्रिया सुळे पिंपरी चिंचवड : डॉ. अमोल कोल्हे, रोहित पवार.BMC Election: प्रचारापासून काँग्रेस नेतृत्व अलिप्त! मुंबईत भाजपचा फायदा होऊ नये म्हणून व्यूहरचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.