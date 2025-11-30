मुंबई

Thane News: ठाण्यात मतदारांची पळवापळवी! भूभाग एका प्रभागात, मतदार दुसऱ्याच प्रभागात; राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आरोप

Thane Municipal Election: ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रारूप मतदार याद्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र यामध्ये घोळ घातला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्याचा पर्दाफाश केला आहे.
ठाणे : शहरात मतदार पळवापळवी उघडकीस आली आहे. भूभाग ज्या प्रभागात आहे त्या प्रभागात मतदान करण्याचा मतदारांचा हक्क हिरावून तो दुसऱ्या प्रभागात वर्ग केला असल्याचा प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी उघडकीस आणला आहे. यासंदर्भातील सर्व पुरावे सोमवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना सादर करणार आहोत. त्यानंतरही दुरुस्ती केली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना काळे फासू, असा इशाराही प्रधान यांनी दिला आहे.

