Nepal Flood: नेपाळच्या महापुरात महाराष्ट्रातील ११० हून अधिक पर्यटक अडकले; मुंबईतील डॉक्टर दाम्पत्याशीही संपर्क तुटला..

मुंबई: नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या महापुरात राज्यातील ११० पेक्षा जास्त पर्यटक अडकले असल्याची माहिती राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे. दरम्यान, नेपाळमधील महापुरात जे लोक मृत झाले, त्यांच्या प्रती आपल्या सहवेदना असून तिथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. .Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी देण्यात आलेली असून तिबेटमध्ये गेलेल्या काही जणांशी संपर्क झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मानसरोवर यात्रेला गेलेल्या यात्रेकरूंना नेपाळमधून येणाऱ्या मार्गावर अडथळा आला असून केंद्र सरकारच्या सर्व संबंधित विभागांशी त्याअनुषंगाने संपर्क सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. .विविध पर्यटन कंपन्यांमार्फत नेपाळला गेलेल्या पर्यटकांशी काल सकाळनंतर संपर्क झालेला नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी आणि केंद्र सरकारने नेपाळ सरकारशी याबाबत संपर्क केल्यानंतर नेपाळ सरकारचे पथक हे पर्यटक जिथे गेले होते, .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.तिकडे शोधासाठी रवाना झाले आहे. बेपत्ता असलेल्या पर्यटकांमध्ये मुंबईच्या अंधेरीतील डॉ. आनंद देशपांडे आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. गायत्री देशपांडे यांचाही समावेश आहे. डॉ. देशपांडे हे हिंदुजा रुग्णालयात ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन (रक्त संक्रमण शास्त्र) विभागाचे सल्लागार आणि प्रमुख आहेत, तर डॉ. गायत्री देशपांडे नानावटी रुग्णालयाच्या प्रसूती आणि स्त्रीरोगशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आणि वरिष्ठ सल्लागार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.