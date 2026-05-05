मुंबई

नेस्को प्रकरणातील आरोपी विद्यार्थ्यांच्या कोठडीत वाढ, एक्स्टॅसी पुरवणाऱ्या मुख्य आरोपीसमोर होणार चौकशी

Mumbai NESCO Case: नेस्को प्रकरणात वनराई पोलिसांनी दोन विद्यार्थ्यांना अटक केली असून त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Nesco Case

Nesco Case

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : नेस्को कॉन्सर्टप्रकरणी अटकेत असलेला प्रमुख आरोपी महेश खेमलानी आणि त्याची प्रेयसी जिया जेकब यांच्या बँक खात्यावर झालेल्या सुमारे ५० लाखांच्या व्यवहारांबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी वनराई पोलिसांनी सोमवारी (ता. ४) अन्य आरोपी आयुष साहित्य, विनीत गेरेलानी यांना पुन्हा पोलिस कोठडीत घेतले.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Railway Administration
Railway Department