नेस्को प्रकरणातील आरोपी विद्यार्थ्यांच्या कोठडीत वाढ, एक्स्टॅसी पुरवणाऱ्या मुख्य आरोपीसमोर होणार चौकशी

मुंबई : नेस्को कॉन्सर्टप्रकरणी अटकेत असलेला प्रमुख आरोपी महेश खेमलानी आणि त्याची प्रेयसी जिया जेकब यांच्या बँक खात्यावर झालेल्या सुमारे ५० लाखांच्या व्यवहारांबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी वनराई पोलिसांनी सोमवारी (ता. ४) अन्य आरोपी आयुष साहित्य, विनीत गेरेलानी यांना पुन्हा पोलिस कोठडीत घेतले..आर्थिक व्यवहार समजून घेण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यातील पुढील साखळीबाबत माहिती मिळवण्यासाठी न्यायालयीन कोठडीत असलेले आयुष, विनीत आणि पोलिस कोठडीत असलेल्या महेश यांना समोरासमोर चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी दंडाधिकारी न्यायालयास सांगितले. न्यायालयाने ते ग्राह्य धरीत आयुष, विनीत यांना ८ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत धाडले. .आयुष, विनीत हे विद्यार्थी असून, त्यांनी अन्य साथीदारांसोबत ११ एप्रिलला नेस्को प्रदर्शन केंद्रात मोठ्या प्रमाणात एक्स्टॅसी हे पार्टी ड्रग्ज विकले. कॉन्सर्टमध्ये सहभागी तीन विद्यार्थ्यांची एक्स्टॅसी आणि दारूच्या अतिसेवनामुळे प्रकृती खालावली. त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी नेस्को आणि नागपूर येथील इन्स्पायरिंग टाय या कॉन्सर्ट आयोजक कंपन्यांचे तीन अधिकारी, अमली पदार्थ विकणाऱ्या, पुरवणाऱ्या एकूण १२ आरोपींना अटक केली..पुढील साखळीचा शोध सुरूआरोपी विद्यार्थ्यांना महेशने एक्स्टॅसी पुरवल्याचे तपासात स्पष्ट झाले तसेच त्याच्या सूचनेवरून आरोपी विद्यार्थ्यांनी एक्स्टॅसी विक्रीतून हाती आलेली सुमारे पाच लाख रुपये आरोपी जिया जेकबच्या बँक खात्यावर जमा केले. या संशयित खात्यावर गुन्हा घडला त्या कालावधीत सुमारे ५० लाख रुपये जमा झाले. या आर्थिक व्यवहारांच्या तपासातून पोलिस खेमलानी याच्या पुढील साखळीचा शोध घेत आहेत.