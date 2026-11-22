Mumbai Pune New Highway : मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांमधील अंतर कमी करण्यासाठी आठ पदरी नवीन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे उभारण्याची तयारी सुरू आहे. सुमारे १३० किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई ते पुणे प्रवास अवघ्या ९० मिनिटांत करणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, सध्याच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे..हा नवीन महामार्ग सध्याच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला समांतर उभारण्यात येणार आहे. दररोज सुमारे तीन लाख वाहनांची वाहतूक हाताळण्याची क्षमता या महामार्गाची असेल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. निविदा उघडण्याची तारीख २७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे..प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पागोटे ते चौकदरम्यान ३० किलोमीटर लांबीचा रस्ता उभारण्यात येईल. यासाठी सुमारे चार हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गावर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये दोन बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित सुमारे १०० किलोमीटरचा महामार्ग उभारण्यात येईल. या टप्प्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..Samruddhi Expressway Accident : समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातातील जखमींना तातडीने मदत; राजेश टोपे यांनी दिला मदतीचा हात.नवीन महामार्गामुळे मुंबई आणि पुणे या शहरांदरम्यानची वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पुणे शहरातील गर्दी टाळून वाहनांना बाहेरील मार्गाने पुढील प्रवास करता येईल. मुंबई, पुणे आणि बेंगळुरू यांच्यातील दळणवळण अधिक सुलभ होण्याचीही अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.