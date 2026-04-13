Mumbai News: दिलासादायक बातमी! ओसी मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणार; नवे निकष लागू करणार, पण कोणते?

मुंबईतील घरे आणि इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्रासंदर्भात नवीन आणि सोपे नियम लवकरच लागू केले जाणार आहेत. गेल्या बुधवारी, समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी बीएमसी स्थायी समितीमध्ये भत्ता प्रस्ताव चर्चेसाठी घेतला नाही. परंतु या बुधवारी तो चर्चेचा विषय बनू शकतो.ही योजना विशेषतः १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी बांधलेल्या, परंतु अद्याप ओसीसी नसलेल्या इमारतींसाठी तयार करण्यात आली होती. .मुंबईत अशा हजारो इमारती आहेत, जिथे लाखो लोक ओसीसीशिवाय राहतात. यामुळे त्यांच्यासाठी अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक समस्या निर्माण होतात. प्रस्तावित योजनेनुसार, काही अटींच्या अधीन राहून सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवता येईल. तसेच, विहित शुल्क आणि दंड भरून नियमितीकरण करणेही सुलभ होईल. यामध्ये प्रारंभिक कालावधीत केलेल्या अर्जांसाठी दंडमाफीसारख्या तरतुदींचाही समावेश होता. तसेच, लहान सदनिकांना प्राधान्य देण्याची सूचनाही करण्यात आली होती..या भोगवटा प्रमाणपत्राच्या नियमांचा उद्देश सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणे हा आहे, परंतु त्यामुळे बेकायदेशीर आणि अवैध बांधकामांविरुद्ध कठोरता देखील वाढेल. आता, कोणत्याही इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी, तिचे बांधकाम स्थापित नियमांनुसार आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाईल. विशेषतः, एफएसआय आणि टीडीआर यांच्या योग्य वापराची तपासणी केली जाईल. .जर इमारतीत मोठ्या संख्येने रहिवासी राहणार असतील, तर त्यानुसार पार्किंगची व्यवस्था देखील करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यापूर्वी सर्व आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवणे अनिवार्य असेल. जर एखादा प्रकल्प म्हाडा किंवा यूएलसीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला, तर अशी प्रकरणे राज्य सरकारकडे पाठवली जातील. .जनतेसाठी दिलासादायक बाब ही आहे की, वैयक्तिक घरांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आता सोपी करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला आधीच्या मालकाकडून किंवा बिल्डरकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळू शकत नसेल, तरीही काही अटींसह अर्ज करता येतो. मात्र, यासाठी अधिकृत अभियंते, सर्वेक्षक आणि इतर तज्ञांकडून कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल..जर एखाद्या इमारतीत किरकोळ अनियमितता आढळल्यास, ती इमारत पूर्णपणे नाकारण्याऐवजी केवळ त्या भागावरच कारवाई केली जाईल. याचा अर्थ संपूर्ण इमारतीला कोणताही धोका पोहोचणार नाही; सार्वजनिक जागांमधील बेकायदेशीर बांधकामाचा विचार स्वतंत्रपणे केला जाईल. नियमांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये १५% पर्यंत अतिरिक्त एफएसआय देखील दिला जाऊ शकतो, परंतु यासाठी संपूर्ण माहिती आणि नोंदी देणे आवश्यक असेल..इमारतींची एकूण बांधकाम मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याचीही खात्री केली जाईल. लोकांना त्यांच्या घरांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळवणे सोपे व्हावे आणि कायदेशीर अडचणी टाळता याव्यात, हा या नवीन नियमांचा उद्देश आहे. तसेच, शहरातील बेकायदेशीर बांधकाम थांबवले पाहिजे आणि सर्व इमारती सुरक्षितपणे व नियमांनुसार बांधल्या पाहिजेत..कोणत्याही इमारतीसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र हे एक अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. हे प्रमाणित करते की इमारत मंजूर आराखड्यानुसार बांधलेली आहे आणि राहण्यासाठी सुरक्षित आहे. भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय (OC), मालमत्ता खरेदी, बँक कर्ज आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा मिळवताना समस्या निर्माण होतात.