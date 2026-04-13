Mumbai News: दिलासादायक बातमी! ओसी मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणार; नवे निकष लागू करणार, पण कोणते?

Bmc Occupancy Certificate Rule: मुंबईतील ज्या इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन नियमांनुसार, बीएमसी दंड भरून इमारती नियमित करण्याची संधी देऊ शकते.
Vrushal Karmarkar
मुंबईतील घरे आणि इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्रासंदर्भात नवीन आणि सोपे नियम लवकरच लागू केले जाणार आहेत. गेल्या बुधवारी, समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी बीएमसी स्थायी समितीमध्ये भत्ता प्रस्ताव चर्चेसाठी घेतला नाही. परंतु या बुधवारी तो चर्चेचा विषय बनू शकतो.ही योजना विशेषतः १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी बांधलेल्या, परंतु अद्याप ओसीसी नसलेल्या इमारतींसाठी तयार करण्यात आली होती.

Related Stories

No stories found.