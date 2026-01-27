Mumbai: वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडवर नवीन पूल होणार; वीर सावरकर उड्डाणपुलावरून जाणार, कुठे आणि कसा जोडणार?

मुंबई : वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोड बांधण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने गोरेगाव येथील वीर सावरकर उड्डाणपूल पाडण्याची योजना आखली होती. जो या रस्त्यावर नवीन पूल बांधण्यास अडथळा ठरत होता. स्थानिकांच्या विरोधानंतर, महानगरपालिकेने उड्डाणपूल न पाडता मोनोपाइल तंत्रज्ञानाचा (एकच खांब) वापर करून कोस्टल रोडवर नवीन पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला. आयआयटीकडून तांत्रिक सल्लाही मागवण्यात आला..आयआयटीच्या अहवालानुसार, मोनोपाइल पुलाच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तथापि, पूल पूर्ण झाल्यानंतर, त्याच्या खांबांमुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहतूक कोंडीचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे, आयआयटीने पुलाच्या दोन्ही बाजूंचे रस्ते रुंदीकरण करण्याची शिफारस मुंबई महानगरपालिकेला केली आहे. गोरेगावमधील वीर सावरकर उड्डाणपूल, ज्याला एमटीएनएल उड्डाणपूल असेही म्हणतात, तो रेडिसन हॉटेलपासून रुस्तमजी ओझोन क्षेत्रापर्यंत पसरलेला आहे..Mumbai News: निष्काळजीपणाचा कहर! मुंबईत लाऊडस्पीकरखाली तीन वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, व्हिडिओ अंगावर काटा आणणारा.२०१८ मध्ये या पुलाचे उद्घाटन झाले, ज्याचा खर्च ₹२७ कोटी होता. सध्या, वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोड सहा टप्प्यात बांधला जात आहे. कोस्टल रोड दिंडोशीच्या माइंडस्पेस आणि पुढे गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडला जोडण्यासाठी महानगरपालिकेने वीर सावरकर उड्डाणपूल पाडण्याचा निर्णय घेतला. या भागात कोस्टल रोड पूल बांधण्याचा प्रस्ताव होता. कोस्टल रोड पुलासाठी आवश्यक असलेली जागा आणि इतर तांत्रिक बाबी लक्षात घेता, महानगरपालिकेने असा पवित्रा घेतला की वीर सावरकर उड्डाणपूल पाडण्याशिवाय पर्याय नाही..स्थानिक रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. शेवटी, महानगरपालिकेने एक उपाय शोधला. त्यांनी वीर सावरकर उड्डाणपुलापासून कोस्टल रोडपर्यंत मोनोपाइल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षितपणे एक नवीन पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला. नवीन मोनोपाइल तंत्रज्ञानामुळे वीर सावरकर उड्डाणपुलाच्या दोन्ही टोकांना आणि बाजूला एकच खांब उभारले जातील..Mhada Homes: सर्वसामान्यांसाठी मोठी पर्वणी! मुंबईत म्हाडासह कोकण मंडळाकडून तब्बल ७ हजार घरांची सोडत; जाणून घ्या कधी आणि कुठे? .या पद्धतीमध्ये तळापासून वरपर्यंत एकच, मजबूत खांब समाविष्ट आहे. हा पूल खूप कमी खांब आणि कमी खांब वापरून बांधला जाईल, त्यामुळे कमी जागा लागेल. तथापि, त्यापूर्वी, महानगरपालिकेने पुलाची व्यवहार्यता आणि इतर तांत्रिक बाबींचे मूल्यांकन आयआयटीकडून करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.