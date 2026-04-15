महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणेकरांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. ठाण्याच्या टेंभी नाका परिसरात बांधण्यात येत असलेले ९०० खाटांचे नवीन सिव्हिल हॉस्पिटल आता अंतिम टप्प्यात आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले की, हे रुग्णालय केवळ ठाण्याच्या नागरिकांसाठीच नव्हे, तर शेजारच्या पालघर जिल्ह्यासाठीही 'वरदान' ठरेल. ठाणे शहरातील टेंभी नाका परिसरात बांधण्यात येत असलेले हे रुग्णालय एखाद्या खाजगी सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयापेक्षा कमी नसेल. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या १० मजली इमारतीचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्या छतावरील हेलिपॅड. एअर अॅम्ब्युलन्सद्वारे गंभीर रुग्णांना जलदगतीने हवाई मार्गाने हलवण्यासाठी आणि अवयव प्रत्यारोपणासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत ही सुविधा एक मैलाचा दगड ठरेल. सिव्हिल सर्जन डॉ. कैलाश पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयाची पायाभूत सुविधा पूर्ण झाली आहे. सध्या अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे बसवण्याचे काम सुरू आहे. रुग्णालयात रुग्णांना खालील सुविधा मिळतील..यात कर्करोग उपचार होणार आहेत. केमोथेरपी आणि रेडिओथेरपीसाठी विशेष विभाग करण्यात येणार आहेत. अत्याधुनिक एमआरआय आणि सीटी स्कॅन यंत्रे असणार आहेत. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या सोयीसाठी ४५० कार आणि १२०० दुचाकी वाहनांकरिता प्रशस्त पार्किंगची जागा असणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, विद्युतीकरण आणि उपकरणांच्या चाचणीचे काम पुढील तीन ते चार महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यानंतर ते सर्वसामान्यांसाठी खुले केले जाईल. .एकनाथ शिंदे म्हणाले, "कोणत्याही आर्थिक भाराशिवाय सर्वसामान्यांना सर्वोत्तम आरोग्यसेवा देणे हे आमचे ध्येय आहे. ठाण्यातील हे नवीन सिव्हिल हॉस्पिटल दर्जेदार उपचारांच्या शोधात असलेल्या नागरिकांसाठी एक नवीन अध्याय सुरू करेल. या रुग्णालयाच्या उद्घाटनामुळे मुंबईतील रुग्णालयांवरील भार कमी होईल आणि ठाणे-पालघर पट्ट्यातील लाखो लोकांना स्थानिक पातळीवर उच्च दर्जाचे उपचार मिळतील.".