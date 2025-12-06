१५ वर्षांपासून रखडलेलं काम पूर्ण होणार! मुंबई ते गोवा महामार्गासाठी नवीन अंतिम मुदत जाहीर; महत्त्वाची माहिती समोर

मुंबई : गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्प अखेर एका वळणावर पोहोचला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एक महत्त्वाचे विधान करताना महामार्गासाठी नवीन मुदत जाहीर केली. कोकण ते मुंबई प्रवास आता पूर्वीपेक्षा जलद आणि सोपा होईल. हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेताना त्यांनी महामार्गाच्या पूर्णतेबद्दल स्पष्ट माहिती दिली. .नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, २००९ मध्ये सुरू झालेल्या महामार्गाचे ८९% काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल अशी हमी त्यांनी दिली. उद्धव ठाकरे गटाचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. मुंबई-गोवा महामार्ग कोकणातून जातो आणि तो रस्ते, महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांचे मिश्रण आहे..Thane Traffic: ठाणे घोडबंदर मार्ग २४ तास बंद, कधी अन् का? जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.हा महामार्ग पनवेल, रत्नागिरी आणि गोव्यासह अनेक ग्रामीण भागांना देखील जोडेल. हा चार पदरी महामार्ग मूळतः २०२५ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. परंतु विविध कारणांमुळे काम लांबणीवर पडले. हा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि २०२६ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला होईल. सध्या मुंबई ते गोवा प्रवास करण्यासाठी १२ तास लागतात..एकदा महामार्ग सुरू झाला की, हा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रवास फक्त सहा तासांचा होईल. ४६६ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाची किंमत ७,३०० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. वारंवार विलंब होणाऱ्या या रुंदीकरण प्रकल्पामुळे चार पदरी एक्सप्रेसवे मिळेल. ज्यामुळे प्रवास जलद आणि सुरक्षित होईल. माणगाव, इंदापूर, पाली, लांजा, कोलाड आणि चिपळूण येथे बायपास, अंडरपास आणि उड्डाणपूल बांधले जातील..Thane News: कल्याणमधील शाळा सलग 3 दिवसांपासून बंद; विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान.यामुळे ही शहरे थेट जोडली जातील आणि वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या महामार्गासोबतच, पुणे-कोल्हापूर मार्ग आणि धुळे-पिंपळगाव मार्गावरही चर्चा झाली. धुळे-पिंपळगाव चार पदरी रस्त्याचे सहा पदरी रस्त्यात रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे-कोल्हापूर रस्ता एका वर्षात पूर्ण होईल असे गडकरी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.