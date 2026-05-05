Mumbai Local: देशातील पहिली स्वयंचलित दरवाजांची साधी लोकल ‘ऑन-ट्रॅक’; उत्तर भारतात सखोल चाचण्या, खजुराहो- महोबा ६३.२७ किमी मार्गावर ट्रायल!

-नितीन बिनेकर मुंबई: देशातील पहिली स्वयंचलित दरवाजांची (नॉन-एसी) लोकल आता प्रत्यक्ष रुळांवर उतरली असून तिच्या 'ऑन-ट्रॅक' ट्रायल्सना वेग आला आहे. उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश सीमेवरील खजुराहो–महोबा या ६३.२७ किलोमीटरच्या मार्गावर, झाशी विभागांतर्गत या अत्याधुनिक रेकची सखोल चाचणी सुरू आहे. छतरपूर जिल्ह्यालगतचा हा मार्ग तुलनेने कमी वाहतुकीचा असल्याने तांत्रिक निरीक्षणांसाठी अनुकूल ठरत आहे..चेन्नईतील आयसीएफ (इंटिग्रल कोच फॅक्टरी) येथे या स्वयंचलित दरवाजांच्या साध्या लोकलचे रेक तयार करण्यात आले आहेत. यापैकी पहिला रेक काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील कुर्ला कारशेडमध्ये दाखल झाला असून तो प्राथमिक तपासणीनंतर पुढील प्रक्रियेत आहे. दरम्यान, दुसरा रेक तयार झाल्यानंतर त्याला मुंबईत न आणता थेट झाशी विभागात चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. या दुसऱ्या रेकवर सध्या प्रत्यक्ष मार्गावर सविस्तर ट्रायल सुरू आहे..मुंबई उपनगरी मार्गावरील प्रचंड गर्दी, पीक अवर्समधील ताण आणि त्याचवेळी धावणाऱ्या मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची वर्दळ लक्षात घेता, दिवसा चाचणी घेणे जवळपास अशक्य होते. रात्रीच्या मर्यादित वेळेत सर्व प्रणालींची सर्वंकष चाचणी पूर्ण करणेही कठीण ठरत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने दुसरा रेक चाचणीसाठी उत्तर भारतात हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सलग, निर्बाध आणि सखोल चाचण्यांसाठी आवश्यक वेळ आणि ट्रॅक उपलब्ध झाला आहे..या ट्रायलदरम्यान स्वयंचलित स्लायडिंग दरवाजांची अचूकता, इंटरलॉकिंग सुरक्षा प्रणालीची विश्वसनीयता, दरवाजे उघडणे-बंद होण्याचा वेळ आणि स्थानकांवरील थांब्यांचा कालावधी यांचे बारकाईने परीक्षण केले जात आहे. दरवाजे पूर्णपणे बंद झाल्याशिवाय गाडी सुरू होणार नाही, ही प्रणाली प्रत्यक्ष परिस्थितीत किती प्रभावी ठरते, हेही तपासले जात आहे..- व्हेंटिलेशन व ऑपरेशनची कसोटीबंद दरवाजांच्या लोकलमध्ये व्हेंटिलेशन हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात असल्याने छतावरील ब्लोअर्सद्वारे 'फोर्स्ड व्हेंटिलेशन', लूव्हर डिझाइन दरवाजे आणि मोठ्या खिडक्यांमधून हवा खेळती राहते का, याची सखोल चाचणी सुरू आहे. गर्दीत प्रवाशांच्या चढ-उताराच्या सवयींमध्ये होणारे बदल, प्लॅटफॉर्मवरील हालचालींचा वेग आणि एकूण ऑपरेशनवर पडणारा ताण याचाही अभ्यास केला जाणार आहे..पावसाळा व अंतिम निर्णयाची परीक्षामुसळधार पावसात पाणी डब्यांमध्ये शिरू नये यासाठी 'अँटी-वॉटर इन्ग्रेस' प्रणालीची चाचणी घेतली जाणार आहे. सर्व टप्प्यांतील चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर हा रेक पुन्हा मुंबईत आणून अंतिम चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर प्रवासी सेवेसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. सुरक्षितता, शिस्त आणि वेळेचे गणित या तिन्ही बाबींमध्ये हा प्रयोग किती यशस्वी ठरतो, यावर पुढील दिशा ठरणार आहे.दुसऱ्या रेकच्या या चाचण्यांमधून रेल्वेला प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेचा स्पष्ट अंदाज येणार असून, त्यानुसार पुढील निर्णय आणि अंमलबजावणीचा मार्ग निश्चित केला जाणार आहे.