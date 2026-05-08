मुंबई

Thane Mulund Railway Station : ठाणे-मुलुंडदरम्यान नवीन रेल्वे स्थानकाला मंजुरी; केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र

ठाणे आणि मुलुंडदरम्यान नव्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.
New Railway Station Approved letter

सकाळ वृत्तसेवा
- नितीन बिनेकर

मुंबई - ठाणे आणि मुलुंडदरम्यान नव्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याबाबत माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

