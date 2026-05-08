Thane Mulund Railway Station : ठाणे-मुलुंडदरम्यान नवीन रेल्वे स्थानकाला मंजुरी; केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र

- नितीन बिनेकरमुंबई - ठाणे आणि मुलुंडदरम्यान नव्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याबाबत माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..मध्य रेल्वेवरील ठाणे आणि मुलुंड ही दोन्ही स्थानके अत्यंत वर्दळीची मानली जातात. दररोज लाखो प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करतात. वाढती लोकसंख्या, उपनगरांचा विस्तार आणि वाढलेला प्रवासी ताण लक्षात घेता या दोन स्थानकांदरम्यान नव्या रेल्वे स्थानकाची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जात आहे..या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुमारे १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रकल्पाचा विस्तारित आराखडा आणि वाढलेल्या बांधकाम खर्चामुळे आता या स्थानकाची अंदाजित किंमत २४५ ते २५६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. रेल्वे बोर्डाकडून आर्थिक तरतुदीस मान्यता मिळाल्यानंतर आता निविदा प्रक्रिया आणि पुढील प्रशासकीय हालचालींना वेग मिळण्याची शक्यता आहे..असे असणार स्थानकप्रस्तावित स्थानकात तीन प्लॅटफॉर्म, आधुनिक प्रवासी सुविधा, एस्कलेटर, लिफ्ट तसेच सॅटिस डेकची उभारणी करण्यात येणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या स्थानकामुळे ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांवरील गर्दी काही प्रमाणात विभागली जाणार असून प्रवाशांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..धर्मवीर आनंद दिघे' नावाचीही मागणीठाणे-मुलुंडदरम्यान नव्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकाचा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि खासदार नरेश म्हस्के यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रकल्प खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली होती. तसेच रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्डाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता.दरम्यान, या नव्या स्थानकाला 'धर्मवीर आनंद दिघे' यांचे नाव देण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली असून त्यास ठाणे महापालिकेनेही मंजुरी दिली आहे.