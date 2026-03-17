मोठी बातमी! ठाणे-मुलुंडदरम्यान नवे रेल्वे स्थानक उभारण्यास मंजुरी; स्टेशनला आनंद दिघेंचे नाव देण्याची खासदारांची मागणी

ठाणे : महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. ठाणे आणि मुलुंड यांच्या दरम्यानच्या अत्यंत वर्दळीच्या रेल्वे मार्गावर एका नवीन रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या नवीन स्थानकाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २५० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असल्याची घोषणा शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे..या संदर्भात, रेल्वे मंडळाकडे एक औपचारिक प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. संसदेत बोलताना, ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, या नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या स्थानकाला शिवसेना पक्षाचे दिवंगत आणि अत्यंत प्रभावशाली नेते तसेच एकनाथ शिंदे यांचे मार्गदर्शक असलेल्या 'धर्मवीर आनंद दिघे' यांचे नाव देण्यात यावे..आनंद दिघे यांचा ठाणे परिसरात प्रचंड प्रभाव होता आणि जनतेचे खरे नेते म्हणून त्यांचा अत्यंत आदराने गौरव केला जातो. ठाणे शहराची लोकसंख्या सध्या २६ लाखांचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे सध्याच्या ठाणे रेल्वे स्थानकावर प्रचंड ताण येत आहे..खासदार म्हस्के यांनी सांगितले की, नवीन रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीमुळे ठाणे स्थानकावरील तीव्र गर्दीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि मुलुंड-ठाणे पट्ट्यातील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ होईल. हे नवीन स्थानक केवळ ठाण्याच्या नागरी विस्ताराला एक नवी दिशाच देणार नाही, तर दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांचा वेळही वाचवेल. केवळ नवीन स्थानकांपुरतेच मर्यादित न राहता, खासदारांनी ठाण्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले आहेत..ठाणे स्थानकाच्या सर्वांगीण आधुनिकीकरण आणि श्रेणीवर्धनासाठीच्या ९४९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. स्थानकावर सध्या बंद अवस्थेत असलेल्या आपत्कालीन वैद्यकीय दवाखान्याचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात स्थगित करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे तिकीट सवलती पुन्हा पूर्ववत करण्यात याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.