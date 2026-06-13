Nirav Modi: नीरव मोदीसह इतरांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द, CBI न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई : पंजाब नॅशनल बँकेची ३२१.८८ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी 'सीबीआय'ने नीरव मोदी, त्याच्या कंपन्या आणि एका प्रकरणात, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक इतर संचालकांविरुद्धच्या प्रकरणांपैकी कायद्यांतर्गत लावलेले आरोप विशेष सीबीआय न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ११) रद्द केले. .पंजाब नॅशनल बँकेच्या कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध नसल्याचे तपासादरम्यान आढळून आले. तसेच, आता केवळ खासगी व्यक्तींविरुद्धच आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचेही सीबीआयकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे, नीरव मोदी, त्याच्या कंपन्या आणि इतर संचालकांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द करण्याची विनंती विशेष न्यायालयाकडे करण्यात आली..Bullet Train: मुंबई ते अहमदाबाद अंतर अवघ्या २ तासात गाठणार, बुलेट ट्रेन कधी सुरू होणार? अखेर तारीख आली समोर.सीबीआय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक या पार्श्वभूमीवर, तपास यंत्रणेने हे प्रकरण दंडाधिकारी न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती विशेष न्यायालयाकडे केलेली ही विनंतीही विशेष न्यायालयाने मान्य केली. 'पीएनबी'चे उप-महाव्यवस्थापक अवनीश नेपालिया यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..Reel Star Accident: ठाण्यात प्रसिद्ध रीलस्टारचा भीषण अपघात, घटनेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू; कुटुंबावर शोककळा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.