मुंबई

Nirav Modi: नीरव मोदीसह इतरांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द, CBI न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Nirav Modi: पंजाब नॅशनल बँकेची ३२१.८८ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी 'सीबीआय'ने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये नीरव मोदीसह इतरांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द करण्यात आले आहेत.
Nirav Modi

Nirav Modi

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पंजाब नॅशनल बँकेची ३२१.८८ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी 'सीबीआय'ने नीरव मोदी, त्याच्या कंपन्या आणि एका प्रकरणात, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक इतर संचालकांविरुद्धच्या प्रकरणांपैकी कायद्यांतर्गत लावलेले आरोप विशेष सीबीआय न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ११) रद्द केले.

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