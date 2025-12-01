मुंबई

International Conference : निर्मला निकेतनमध्ये दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद; शाश्वत भविष्यासाठी चर्चा!

Nirmala Niketan : निर्मला निकेतन, मुंबईमध्ये १६-१७ जानेवारी २०२६ रोजी शाश्वत भविष्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद. संशोधन, कार्यशाळा आणि युवक संवादाद्वारे पर्यावरण व मानव विकासावर चर्चा.
Nirmala Niketan to Host International Conference on Sustainability

Nirmala Niketan to Host International Conference on Sustainability

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : हवामान आणि होत असलेले पर्यावरणीय बदल, देशातील नागरीकांचे आरोग्य, सर्वसामान्य नागरीकांच्या उपजीविकेपासून ते शाश्वत उपजीविका, तसेच मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील बदलत्या नातेसंबंधांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचारमंथन करण्यासाठी कॉलेज ऑफ होम सायन्स, निर्मला निकेतन (स्वायत्त) संस्थेत दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. ही परिषद १६ आणि १७ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईत होणार असल्याची माहिती कॉलेज ऑफ होम सायन्स, निर्मला निकेतनच्या प्राचार्या डॉ. आशा मॅथ्यू यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Mumbai
Biodiversity
Climate Change
International
Environmental Concerns

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com