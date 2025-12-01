International Conference : निर्मला निकेतनमध्ये दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद; शाश्वत भविष्यासाठी चर्चा!

मुंबई : हवामान आणि होत असलेले पर्यावरणीय बदल, देशातील नागरीकांचे आरोग्य, सर्वसामान्य नागरीकांच्या उपजीविकेपासून ते शाश्वत उपजीविका, तसेच मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील बदलत्या नातेसंबंधांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचारमंथन करण्यासाठी कॉलेज ऑफ होम सायन्स, निर्मला निकेतन (स्वायत्त) संस्थेत दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. ही परिषद १६ आणि १७ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईत होणार असल्याची माहिती कॉलेज ऑफ होम सायन्स, निर्मला निकेतनच्या प्राचार्या डॉ. आशा मॅथ्यू यांनी दिली. .या परिषदेचा केंद्रबिंदू हा "जीवनमान उन्नती: भूतकाळाचा प्रतिसाद, शाश्वत व सक्षम भविष्यासाठीचे दृष्टिकोन" हा असून जगभरातील अनेक तज्ज्ञ, मान्यवर विविध विषयावर आपली भूमिका आणि मते व्यक्त करतील तसेच आपले संशोधन लेखही या परिषदेत सादर करणार आहेत. तसेच या परिषदेत भारतासमोर सध्या निर्माण झालेल्या असंख्य आणि अत्यावश्यक विकासात्मक प्रश्नांवर या परिषदेत अनेक चर्चासत्र, समूह चर्चा आदी होणार असून यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते, संशोधक, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विद्यार्थी आपली मते व्यक्त करतील..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.या परिषेदेत देशातील विविध विषयांवरील व्याख्याने, विविध विषयांवरील चर्चासत्रे, संशोधनपत्र आणि पोस्टर सादरीकरणे, पॅनेल चर्चा, कौशल्यविकास कार्यशाळा, तसेच युवक समुदाय संवाद सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदेमुळे संशोधन-आधारित धोरणात्मक शिफारसी, आयएसबीएन प्रमाणित संपादित पुस्तक, सर्वोत्तम प्रथांचा डिजिटल संग्रह, आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग वृद्धिंगत होणार असल्याचा विश्वास प्राचार्या डॉ. आशा मॅथ्यू यांनी व्यक्त् केला. तसेच ही परिषद पर्यावरण-जाणीव, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवी मूल्यांचे एकत्रीकरण करून सर्व मानवी समुदायांसाठी लवचिक, सक्षम आणि समतोल भविष्य घडवण्यासाठी महत्वाची ठरणार असल्याचे त्या म्हणाल्या..कॉलेज ऑफ होम सायन्स, निर्मला निकेतनहे महाविद्यालय अनेक दशकांपासून शहरी आणि ग्रामीण भागात आरोग्य, पोषण, पर्यावरण जतन, शिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित विविध उपक्रम राबवत आले आहे. समाजातील वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठीचे कार्य, तसेच सामाजिक न्याय आणि शाश्वत विकासाबद्दलची संस्थेची कटिबद्धता, यामुळे ही परिषद जागतिक स्तरावरील विचारविनिमयासाठी एक महत्वाचे व्यासपीठ ठरणार असल्याचेही प्राचार्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.