मुंबई

Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke : 'कॉकरोच पार्टी'चा कोणताच प्रभाव नाही, नितेश राणेंनी अभिजीत दिपकेंना फटकारलं

Nitesh Rane on Cockroach Party : राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असताना नितेश राणे यांनी अभिजीत दिपके यांच्यावर निशाणा साधला. 'कॉकरोच पार्टी'चा समाजावर किंवा राजकारणावर कोणताही प्रभाव नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke sindhudurg

Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke sindhudurg

esakal

Sandeep Shirguppe
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Cockroach Janata Party controversy : अलीकडेच कॉकरोच पार्टी पक्षाचे आंदोलन झाले. मात्र, त्‍याला फारच अल्‍प प्रतिसाद मिळाला. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे कॉकरोच पार्टीचा कोणताच प्रभाव नाही, असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.

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