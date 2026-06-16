Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke : 'कॉकरोच पार्टी'चा कोणताच प्रभाव नाही, नितेश राणेंनी अभिजीत दिपकेंना फटकारलं

Cockroach Janata Party controversy : अलीकडेच कॉकरोच पार्टी पक्षाचे आंदोलन झाले. मात्र, त्याला फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे कॉकरोच पार्टीचा कोणताच प्रभाव नाही, असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले..येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री राणे बोलत होते. ते म्हणाले, ‘कॉकरोच पार्टीचा रिमोट कुणाकडे आहे हे बघावे लागेल. या पक्षाच्या सभांना अवघे तीनशे, चारशे लोक जमातात, तर मोदींच्या सभांना प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे देशात मोदींचाच प्रभाव आहे. असले झुरळ, साप कधीच टिकणार नाहीत..इंधन दरवाढ आणि वाढती महागाई याबाबत राणे यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी महागाई हा जागतिक विषय असल्याचे सांगितले. इतर देशांप्रमाणे भारतामध्येही विविध वस्तूंच्या दरात काहीशी वाढ झाली आहे. मात्र, जनतेला त्याची झळ पोहोचू नये, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. पुढील काळात महागाई कमी आणि बेरोजगारीदेखील कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Nitesh Rane Verdict - महामार्ग अभियंता चिखलफेक प्रकरण : सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या शिक्षेला हायकोर्टाकडून स्थगिती; नेमकं काय घडलं?.रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात अणुऊर्जा प्रकल्प येत आहेत. तसेच सिंधुदुर्गात बोट तयार करण्याचा कारखाना उभारला जाणार आहे. ताजसारखे फाईव्ह स्टार हॉटेलचीही लवकरच उभारणी होईल. अन्य उद्योगही सिंधुदुर्गात येऊन असून, त्यातून हजारो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राणे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.