Navi Mumbai: सहा कोटींचा भार! वेतनवाढीचा पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण

नवी मुंबई : वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई पालिका आणि एनएमएमटीने हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महापालिकेच्या आठ हजार ९९ कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात थेट सात हजार ५०० रुपयांची वाढ केली आहे. याच घर्तीवर एनएमएमटीमधील ठोक (कंत्राटी) कर्मचाऱ्यांनाही सात हजार रुपयांची वेतनवाढ जाहीर केली आहे. कामगारांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाचे वातावरण असले तरी, या राजकीय निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मात्र दरमहा आणि वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा प्रचंड आर्थिक बोजा पडणार आहे..१९ जून रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या वेतनवाढीच्या ठरावावर चर्चा झाली. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी वाढता जीवननिर्वाह खर्च आणि २०१५ पासून न झालेली वेतनवाढ लक्षात घेऊन हा विशेष भत्त्याचा ठराव मांडला, याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ सफाई, आरोग्य, उद्यान, आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या विविध विभागांतील आठ हजार ९९ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा सात हजार ५०० रुपये अतिरिक्त मिळणार असल्याने, महापालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा सुमारे सहा कोटी सात लाखांचा थेट अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे..Mumbai News: ऑफर पडली महागात! ग्राहकांच्या गर्दीने शोरूमला सेल रद्द करण्याची वेळ; इन्फिनिटी मॉलमध्ये गोंधळ.आर्थिक सद्यस्थिती चिंताजनकएनएमएमटीने आपल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सात हजार रुपयांची पगारवाढ दिली असली तरी, उपक्रमाची आर्थिक सद्यस्थिती चिंताजनक आहे. इंधनाचे वाढते दर आणि दैनंदिन व्यवस्थापनावरील खर्च यामुळे एनएमएमटीला आधीपासूनच मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे..अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बसचा वापर सुरू केल्यामुळे इंधनावरील खर्च वाचून हा तोटा दरमहा अडीच ते तीन कोटींवर आणण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. असे असले तरी, उपक्रम अद्याप नफ्यात आलेला नाही. त्यामुळे स्वतःच्या प्रवासी उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांना ही नवीन पगारवाढ देणे एनएमएमटीला सध्यातरी परवडणारे नाही अशी चर्चा काही अधिकारीवर्गात सुरू आहे.प्रशासनासमोर एनएमएमटीला तोट्यातून बाहेर काढण्याचे आव्हान आहे..हा बोजा कसा भरून काढणार?गेल्या अनेक वर्षांपासून एनएमएमटीचा गाडा हाकण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी परिवहन उपक्रमाला पूर्णपणे नवी मुंबई महापालिकेच्या विशेष अनुदानावर विसंबून राहावे लागते. त्यामुळे एनएमएमटीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सात हजार रुपयांच्या पगारवाढीचा अंतिम बोजादेखील अनुदानाच्या माध्यमातून पालिकेच्याच तिजोरीवर पडणार असल्याचे समोर येत आहे..Mumbai Local Megablock: महिन्याचा शेवटचा रविवार त्रासदायक! लोकल उशिराने धावणार; तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, पाहा वेळापत्रक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.