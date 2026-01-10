मुंबई

Navi Mumbai: उमेदवार बदलल्यामुळे प्रचारात भाजपचा गोंधळ, बाद झालेल्या उमेदवाराला कोर्टाने दिली परवानगी

NMMC Election: भाजप उमेदवार नीलेश भोजने यांना पुन्हा लढण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र यादरम्यान भाजपने अपक्ष उमेदवार दर्शन भोईर यांना पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
Navi Mumbai municipal corporation

Navi Mumbai municipal corporation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत वाशी येथे प्रभाग क्रमांक १७ मधून बाद झालेल्या भाजपचे उमेदवार ॲड. नीलेश भोजने यांना पुन्हा लढण्याची संधी मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने भोजने यांचा दावा मान्य करीत त्यांच्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने केलेली कारवाई अमान्य केली आहे; परंतु यादरम्यान भाजपने अपक्ष उमेदवार दर्शन भोईर यांना पाठिंबा जाहीर करीत प्रचार सुरू झाल्याने गोंधळ उडाला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Navi Mumbai
high court
Mumbai
Eknath Shinde
bombay high court
mumbai high court
Navi Mumbai Municipal Corporation
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com