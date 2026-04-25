नवी मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा! आता MRI टेस्टसाठी हजारोंचा खर्च टळणार; वाशी मनपा रुग्णालयात स्वस्त सुविधा सुरू होणार

नवी मुंबई : नवी मुंबईकरांना आता एमआरआय तपासणीसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागणार नाही किंवा त्यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागणार नाहीत, कारण आता वाशी येथील नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयात कमी खर्चात एमआरआय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने मे. रूबी ऑलकेअर सर्व्हिसेस यांना ३३ कोटी रुपयांच्या करारास मंजुरी दिली आहे. .स्थायी समितीच्या या उपक्रमामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. शरीरातील गंभीर आजार शोधण्यासाठी एमआरआय चाचण्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. खाजगी केंद्रे आणि रुग्णालयांमध्ये, सर्वसामान्य व्यक्तीला या चाचणीसाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते. नवी मुंबईकरांवरील हा भार कमी करण्यासाठी, नवी मुंबई महानगरपालिकेने वाशी म्युनिसिपल रुग्णालयात स्वतःची एमआरआय प्रणाली बसवली आहे..महानगरपालिकेने या प्रणालीसाठी निविदा काढली होती, ज्याला स्थायी समितीचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी मंजुरी दिली. नवी मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील रुग्णांना आता एमआरआयसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये किंवा मुंबईला जाण्याची गरज नाही. ही सुविधा वाशी येथील महानगरपालिका रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे लोकांच्या वेळेची आणि पैशांची बचत होत आहे.– अशोक पाटील, अध्यक्ष, स्थायी समिती.नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने नवी मुंबईतील आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्याचे आश्वासन दिले होते. या संदर्भात, स्थायी समितीने एमआरआय प्रणाली चालवण्याच्या कराराला दिलेली मंजुरी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी विश्वास व्यक्त केला की, महानगरपालिका रुग्णालयात परवडणाऱ्या एमआरआय सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार मिळतील..कराराचा कालावधी हा १० वर्षांसाठी एमआरआय प्रणाली चालवण्याचा करार करण्यात आला आहे. कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी केल्यानंतर दरवर्षी कराराचे नूतनीकरण केले जाईल. नवी मुंबईतील रहिवाशांना ही सेवा सवलतीच्या दरात मिळेल. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरून येणाऱ्या रुग्णांकडून ५०% अधिक शुल्क आकारले जाईल.