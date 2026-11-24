मुंबई : कुर्ल्यातील उद्यानात तरुण-तरुणीला मारहाणप्रकरणी उद्यानाच्या देखभालीतील निष्काळजीबद्दल कंत्राटदाराला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्यानंतर महापालिकेने या घटनेशी संबंधित मदरशाच्या बांधकामाच्या वैधतेची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..हल्लेखोर मुले या मदरशातून आल्याचे समोर आले असून 'एल' विभाग कार्यालयाने सोमवारी नोटीस बजावली आहे. प्रमोद महाजन उद्यानाच्या मागील बाजूस गुरू गोविंद सिंह मार्ग आणि गैबन शाह दर्गा रोड परिसरात हा मदरसा आहे..Nagpur Mumbai Train: चैत्यभूमीला जाणाऱ्या अनुयायांसाठी रेल्वेची विशेष सोय; विदर्भातून मुंबईसाठी अतिरिक्त गाड्या, अकोल्यातही थांबा, पाहा वेळापत्रक?.संबंधित वास्तूचे मालक, भोगवटादार किंवा भाडेकरूंना बजावलेल्या नोटिसीनुसार, २५ नोव्हेंबरपासून पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी या वास्तूची प्रत्यक्ष पाहणी व मोजमाप करणार आहेत. तपासणीदरम्यान पालिका कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देऊन आवश्यक सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Mumbai: मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा बंद; धारावी, वांद्रेसह पाच विभागांना फटका, महापालिकेचा निर्णय.या वास्तूचे बांधकाम मंजूर आराखड्यानुसार झाले आहे का, तसेच आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.