मुंबई

'ओबीसींवर अन्याय झाला, तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरू'; छगन भुजबळांचा इशारा, मराठा आरक्षणावरून वाद पेटणार?

Chhagan Bhujbal’s warning on OBC reservation : "आमच्यावर गदा आणली तर मुंबईत मोर्चा, भुजबळांचा सरकारला इशारा"
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ माजली आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 'जर ओबीसींवर अन्याय झाला तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरू.'

Devendra Fadnavis
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha Community
OBC Community
OBC Political Reservation
chhagan bhujbal

