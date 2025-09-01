'ओबीसींवर अन्याय झाला, तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरू'; छगन भुजबळांचा इशारा, मराठा आरक्षणावरून वाद पेटणार?

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ माजली आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 'जर ओबीसींवर अन्याय झाला तर आम्हीही लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरू.'.भुजबळ म्हणाले, "आपल्या देशात संविधान (Constitution) आणि कायदा आहे. शेतकरी असला म्हणजे प्रत्येकजण कुणबी ठरत नाही. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे, की मराठा समाज मागास नाही. अधिवेशनात एकमुखी ठराव झाला तरी ओबीसींमधून आरक्षण देता येणार नाही, कारण ते कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही.".'ओबीसींच्या हक्कावर कुणी डल्ला मारू नये'भुजबळांनी ठामपणे सांगितले की, "ओबीसी आरक्षण देणे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या हातात नाही. ब्राह्मण समाजदेखील शेती करतो, मग ते कुणबी होतील का? EWS अंतर्गत आर्थिक मागासांना आधीच आरक्षण मिळाले आहे. ओबीसी प्रवर्गात आधीपासूनच ३७४ जाती आहेत आणि कुणालाही मनमानी करून नवीन जात ओबीसींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. पवार असोत वा फडणवीस, कुणीही हा निर्णय घेऊ शकत नाही. ओबीसींच्या हक्कावर दुसऱ्यांचा डल्ला होऊ देणार नाही," असेही ते म्हणाले..मराठा आरक्षणावरून वाद आणखी पेटणार?भुजबळांनी आठवण करून दिली की, शिंदे समितीने मराठा आरक्षणाचा सखोल अभ्यास केला आहे. "आता अजून अभ्यास करायचा असेल तर तो करा, पण सरसकट कुणालाही कुणबी म्हणणे योग्य नाही," असे ते म्हणाले. त्यांनी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू केले असल्याचे सांगितले. "जर जाणूनबुजून आमच्या विरोधात पावले उचलली जात असतील, तर गणपतीनंतर आम्हीही मोठ्या संख्येने मुंबईत उतरू," असा इशाराही त्यांनी दिला..'ओबीसींच्या हक्कांसाठी मी लढणार'भटक्या आणि विमुक्त ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे सांगत भुजबळ म्हणाले, "आम्ही कुणावर हल्ले करत नाही, मग आमच्यावर हल्ले का? पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करावी. मी ओबीसींचा नेता म्हणून ३५ वर्षांपासून संघर्ष करत आहे. जर मराठा मंत्री आपल्या समाजासाठी लढू शकतात, तर मीसुद्धा गरीब-गोरगरिब ओबीसींसाठी लढेन." त्यांनी शेवटी मागणी केली की, "खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन आरक्षणाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.