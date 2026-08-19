मुंबई

Ola Uber Rapido new rules : ओला-उबर, रॅपिडो चालकांसाठी नवे नियम, १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी; मराठी नाही आली की थेट कारवाई?

Ola Uber Rapido : ओला, उबर आणि रॅपिडो चालकांसाठी महाराष्ट्रात नवे नियम लागू झाले आहेत. १ सप्टेंबरपासून काय बदलणार आणि मराठी न आल्यास चालकांवर काय कारवाई होणार? जाणून घ्या.
Ola Uber Rapido new rules September 1 deadline

Ola Uber Rapido new rules September 1 deadline

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ola Uber Rapido September 1 deadline : ओला, उबर, रॅपिडोसह ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी परिवहन विभागाने नवी नियमावली लागू केली आहे. १ सप्टेंबरपासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार असून, ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा परवाना घेणे बंधनकारक असेल. चालकांच्या कागदपत्रांपासून मराठी भाषेचे ज्ञान आणि वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकिंगपर्यंत विविध नियम लागू करण्यात आले आहेत.

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