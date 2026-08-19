Ola Uber Rapido new rules : ओला-उबर, रॅपिडो चालकांसाठी नवे नियम, १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी; मराठी नाही आली की थेट कारवाई?

Ola Uber Rapido September 1 deadline : ओला, उबर, रॅपिडोसह ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी परिवहन विभागाने नवी नियमावली लागू केली आहे. १ सप्टेंबरपासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार असून, ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा परवाना घेणे बंधनकारक असेल. चालकांच्या कागदपत्रांपासून मराठी भाषेचे ज्ञान आणि वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकिंगपर्यंत विविध नियम लागू करण्यात आले आहेत..मराठी न आल्यास कारवाईरिक्षा आणि टॅक्सीचालकांप्रमाणे ॲप-आधारित प्रवासी वाहनांच्या चालकांनाही मराठीचे जुजबी ज्ञान आवश्यक आहे. मराठी न येणाऱ्या चालकाला सुरुवातीला एक महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल.नोटीसनंतरही मराठी न शिकल्यास चालकाचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल. त्यानंतरही नियमाचे पालन न केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल..ओला-उबर, रॅपिडो चालकांसाठी नवे नियम* ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा परवाना घेणे बंधनकारक.* चालकांकडे वैध परवाना आणि बॅच असणे आवश्यक.* चालकाला व्यवहारापुरते मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य.* बॅचसाठी अर्ज करताना संबंधित शहराचा १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला आवश्यक..Pratap Sarnaik: १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिका; अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना परिवहनमंत्री सरनाईकांचा इशारा, १६ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही...* चालकाचे पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक.* चालकांना सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालवता येणार नाही.* चालकांना एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम देण्याची तरतूद.* वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग आणि चालकांची ऑनलाइन पडताळणी केली जाणार.* ॲप आणि वेबसाइट मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत असणे बंधनकारक.* बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाना घेतल्यास तो रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.