मुंबई

Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल

Shiv Sena (UBT) Leaders Hold Late-Night Meeting With Omraje Nimbalkar in Pune : शिंदे गटाच्या ‘ऑपरेशन टायगर’ला प्रत्युत्तर म्हणून ठाकरे गटाचा उच्चस्तरीय डाव, ओमराजे निंबाळकरांचा निर्णय महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाला नवी कलाटणी देणार
uddhav thackeray

uddhav thackeray

esakal

Sandip Kapde
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महाराष्ट्राच्या राजकारणात मध्यरात्रीच्या राजकीय घडामोडींनी चांगलाच वेग घेतला आहे. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी ‘ऑपरेशन टायगर’ फेल करण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात एक महत्त्वाची चाल खेळली आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची समजूत काढण्यासाठी दोन मोठ्या नेत्यांना तातडीने पुण्याला रवाना करण्यात आले.

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