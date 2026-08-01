मुंबई

Mumbai News: १० वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून काढले एक किलो चुंबक, डॉक्टरांनी वाचवला जीव; गंभीर आजाराने ग्रस्त

Wockhardt Hospital Rare Surgery : वोक्हार्ट रुग्णालयात डॉक्टरांनी १० वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून एक किलो वजनाचे चुंबक काढून त्याचा जीव वाचवला.
1 kg magnet magnet remove from stomach

1 kg magnet magnet remove from stomach

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : डॉक्टरांनी १० वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून सुमारे एक किलो वजनाचे चुंबक काढून त्याचा जीव वाचवला. ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डरने ग्रस्त असलेल्या या मुलाने खेळताना अनेक लहान चुंबक गिळले होते. त्यामुळे त्याच्या लहान आतड्यात गंभीर अडथळा निर्माण होऊन त्याची प्रकृती चिंताजनक बनली होती.

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