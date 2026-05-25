नवी मुंबईकरांनो तयारीत रहा! महापालिकेकडून १०% पाणी कपात लागू; आठवड्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार

नवी मुंबई : सोमवार (२५ मे) पासून महानगरपालिका क्षेत्रात अधिकृतपणे १० टक्के पाणी कपात लागू करण्यात येत आहे. वेगाने होणारे बाष्पीभवन आणि एल निनो व आयओडीच्या प्रभावामुळे पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या मोरबे धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात गंभीर पाणीटंचाई टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून महानगरपालिकेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. .याअंतर्गत, महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध भागांमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस सायंकाळचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येईल. नवी मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार , नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणाची एकूण साठवण क्षमता १९०.८९ दशलक्ष घनमीटर आहे. तथापि, सध्या धरणात केवळ ३६.४७ दशलक्ष घनमीटर, म्हणजेच वापरण्यायोग्य पाण्याच्या १९.११ टक्के पाणी साठलेले आहे..पुढील पावसाळ्यापर्यंत सुरक्षित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही कपात केली जात आहे. जरी पाणीटंचाई सध्या नियंत्रणात असली तरी, पुढील परिस्थिती पावसाच्या आगमनावर आणि धरणातील पाण्याच्या पातळीवर अवलंबून असेल. अतिरिक्त शहर अभियंता (स्थापत्य) अरविंद शिंदे यांनी सांगितले की, धरण परिसरात चांगला पाऊस पडून परिस्थिती सुधारेपर्यंत पाणीटंचाई कायम राहील..ही कपात नवी मुंबई शहराव्यतिरिक्त मोरबे धरणातून पाणी मिळणाऱ्या सिडको नोडच्या खारघर आणि कामोठे भागांना लागू होईल. महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, या दोन नोडमध्ये दर शुक्रवारी मोरबे धरणातून होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे थांबवला जाईल. नवी मुंबई महानगरपालिकेने जनतेला पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आणि अनावश्यक वापर टाळण्याचे आवाहन केले आहे.