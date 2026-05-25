मुंबई

नवी मुंबईकरांनो तयारीत रहा! महापालिकेकडून १०% पाणी कपात लागू; आठवड्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार

NMMC Water Supply: मोरबे धरणातील पाणी पातळी कमी होत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने २५ मे पासून १० टक्के पाणी कपात लागू केली आहे. शहरातील सायंकाळचा पाणीपुरवठा आठवड्यातून दोन दिवस बंद राहील.
navi mumbai water supply

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : सोमवार (२५ मे) पासून महानगरपालिका क्षेत्रात अधिकृतपणे १० टक्के पाणी कपात लागू करण्यात येत आहे. वाढते तापमान, वेगाने होणारे बाष्पीभवन आणि एल निनो व आयओडीच्या प्रभावामुळे पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या मोरबे धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात गंभीर पाणीटंचाई टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून महानगरपालिकेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

