मुंबईसे वांद्रे कैसे जाते है? थेट पाकिस्तानमधून फोन आल्यानं खळबळ, पोलिसांकडून चौकशी सुरू

Mumbai News: वांद्रे रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या गरीब नगर इथं दीड महिन्यापूर्वी पश्चिम रेल्वेनं अतिक्रमण विरोधी कारवाई केली. या परिसरात असलेली अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली. यात अनेक घरं, लहान दुकानं, धार्मिक स्थळं यांचाही समावेश होता. दोन दिवस चाललेल्या या कारवाईमुळे तणावाचं वातावरणही निर्माण झालं होतं. दरम्यान, या सगळ्या प्रकाराला महिन्याभरापेक्षा जास्त कालावधी उलटल्यानंतर आता मुंबई पोलिसांना धमकी देणारे फोन येत आहेत. बुधवारी थेट पाकिस्तानमधून एक फोन आल्यानं खळबळ उडालीय..पाकिस्तान मधून एक निनावी फोन कॉल मुंबई पोलिसांना आला. त्यानं बांद्र्याला कसं जायचं असं रेल्वे पोलिसांना विचारलं. या प्रकाराने खळबळ उडाली असून पोलिसांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वांद्रे कैसे जाते है अशी विचारणा करणारा फोन पाकिस्तानमधून आल्यानं पोलिसांकडून गांभीर्याने या प्रकाराची चौकशी केली जात आहे..Navi Mumbai News : नवी मुंबईत गर्भवतीचा उपचारादरम्यान मृत्यू, दुसरी गंभीर; चौकशी समिती नियुक्त.पोलिसांनी सांगितलं की, बुधवारी दुपारी रेल्वे पोलिसांच्या सुरक्षा विभागात पाकिस्तानी मोबाईल नंबरवरून एक कॉल आला. सुरुवातीच्या कॉलवर कुणीच बोललं नाही. मात्र दुसऱ्यांदा पुन्हा कॉल येताच मुंबईतून बांद्र्याला कसं जायचं याबाबत विचारणा करण्यात आला. पोलिसांनी बांद्रा मुंबईतच असल्याचं सांगितलं. त्यावर तु्म्ही बदमाशी करू नका असं सांगत समोरील व्यक्तीने फोन ठेवला..पाकिस्तानी नंबरवरून आलेला फोन फक्त माहिती विचारण्यासाठी होता की यामागे काही वेगळं कारण होतं याचा तपास पोलीस करत आहेत. सुरक्षा यंत्रणांना कॉलचे डिटेल्स देण्यात आले आहेत. हा कॉल कुठून आला, कुणी केला, नंबर कुणाचा याची तपासणी केली जात आहे. रेल्वे पोलिसांकडून याची चौकशी करण्यात येत आहे. .वाद्रे रेल्वे स्थानक हे पश्चिम रेल्वेवर असलेलं महत्त्वाचं स्थानक आहे. दररोज हजारो प्रवासी या स्थानकातून रेल्वेनं प्रवास करतात. याच स्थानकाला लागून रेल्वेच्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण जालं होतं. अनेक ठिकाणी तीन मजली पत्र्यांची घरी उभारली होती. गरीबनगर नावानं तयार झालेली ही झोपडपट्टी महापालिकेकडून धडक कारवाई करत हटवण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.