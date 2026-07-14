Crime: किरकोळ वादाचे हिंसक रूपांतर! वाद मिटवणाऱ्या तरुणावर धारदार शस्त्राने सपासप वार अन्...; घटनेने पालघरमध्ये खळबळ

पालघर : पालघरच्या सफाळे येथे किरकोळ वादाचे रूपांतर जीवघेण्या हल्ल्यात झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत..नेमके काय घडले?पालघरच्या सफाळे येथे किरकोळ वादातून एका तरुणावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला झाला. ज्यूस सेंटर चालकासोबत एका तरुणाचा वाद झाला होता. वाद वाढत असल्याकारणाने अदनान मुल्ला हा वाद मिटवण्यासाठी तेथे गेला. परंतु यावेळी अदनान यावरच धारदार शास्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. अदनान यांच्या डोक्यात आणि चेहऱ्यावर गंभीर इजा झाली असून त्यांच्यावर उपचारपद्धतीसाठी नजीकच्या रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आले. सध्या जखमीवर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृतीबाबत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..माझ्या लेकरावर अनेकांनी हल्ला केला, काळीज पिळवटून गेलं; KDMC डॉक्टरच्या आईने मागितलं पोलीस संरक्षण .दरम्यान, या वादात शास्त्राने वार केल्यानंतर आरोपी विराज घटनास्थळावरून पसार झाला. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच सफाळे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांकडून या घटनेप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती आहे..देवकुंड'मधील मृतदेह सापडलेमाणगाव तालुक्यातील भिरा हद्दीतील देवकुंड धबधब्याच्या डोहात बुडून मृत्यू झालेल्या दोन्ही तरुणांचे मृतदेह सोमवारी (ता. १३) दुपारी १२च्या सुमारास सापडले. गोपाळ राठोड (वय २३) आणि विष्णू ढोक (२४) अशी मृतांची नावे आहेत. त्यांचे मृतदेह माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे सदस्य आणि शेलार मामा रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांनंतर पन्नास फूट खोल डोहातून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. रविवारी सायंकाळी अंधारामुळे शोधमोहीम थांबवण्यात आली होती. सोमवारी सकाळी पुन्हा त्यांचा शोध सुरू करण्यात आला. दुपारी १२ वाजता त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले..Navi Mumbai: प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून...; ११ महिन्यांनी नवी मुंबईतील हत्याकांड उघड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.