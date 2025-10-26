Palghar ZP Election : पालघर जिल्ह्यात महायुतीत दोस्तीत कुस्ती होणार? भाजप, सेनेची मोर्चेबांधणी

मोखाडा - दिवाळी सण सरताच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपचे पालघर जिल्हाध्यक्ष भरतभाई रजपूत यांनी यापूर्वीच स्वबळाचा नारा देत, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्याचा नारा दिला आहे..त्या पाठोपाठ शिवसेना शिंदे गटाने तालुका निहाय मेळावे घेत, स्वबळाची चाचपणी केली आहे. जिल्ह्यात हे दोनच पक्ष सद्यस्थितीत मातब्बर असल्याने, महायुतीतील भाजप- शिवसेनेत, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, दोस्तीत कुस्ती होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.राज्यासह पालघर जिल्ह्यात आगामी जिल्हा परीषद आणि महापालिका या स्थानिक. स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजु लागले आहे. दिवाळी सणात आगामी निवडणुकांची धामधुम मंदावली होती. मात्र, दिवाळी सण सरताच, पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या हालचालींनी जोर धरला आहे..पालघर जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात इनकमिंग मध्ये स्प्रर्धा सुरू आहे. महायुतीतील दोन्ही घटक पक्ष आपणच जिल्ह्यात नंबर 1 असल्याचे मेळावे आणि पक्ष प्रवेश सोहळ्यातुन दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संभाव्य ईच्छुक ऊमेदवारांनी दिवाळी सणात शुभेच्छाचे बॅनरबाजी करून, प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे..जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने दोन्ही पक्षात जोरदार ईनकमींग सुरू झाले आहे. जिल्ह्यात भाजप चा खासदार आणि सहा पैकी तिन आमदार असल्याने, भाजप प्रथम क्रमांकाचा पक्ष आहे. त्यापाठोपाठ शिवसेना शिंदे गटाचे दोन आमदार आणि माकप चा एक आमदार आहे..ऊबाठाचे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने, ऊबाठाची ताकद, जिल्ह्यात कमी झाली आहे. मात्र, आजही निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि मतदार आपल्या पाठी असल्याचा दावा ऊबाठा गटाकडून करण्यात येत आहे.पालघर जिल्हा परिषदेत कोणत्याही. परिस्थितीत स्वबळाची सत्ता आणण्यासाठी भाजपने, व्यूहरचना आखली आहे. भाजपचे पालघर जिल्हाध्यक्ष भरतभाई रजपूत यांनी जिल्हा परिषदेच्या 57 पैकी 35 जागा स्वबळावर निवडून आणण्याचा संकल्प केल्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहेत..त्यादृष्टीने शिवसेना शिंदे गटाने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. गतवेळी एकसंघ शिवसेना फुटीनंतर, जिल्हा परिषदेत 18 सदस्य असलेला शिंदे गट प्रथम क्रमांकाचा पक्ष राहिला आहे. आपणच खरे जिल्ह्याचे खरे वारसदार असल्याचे दाखवण्यासाठी शिंदे गटाने, जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.शिंदे गटानेही तालुका निहाय फळी ऊभी करून कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेणे सुरू केले आहेत. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या तालुका निहाय जिल्हा प्रमुखांच्या नियुक्त्या असल्याने, त्यांनीही मेळावे घेत स्वबळाची चाचपणी केली आहे. तथापी, जिल्ह्यात महाविकास आघाडी एकसंघ होऊन, आगामी निवडणुका लढणार असल्याच्या सुप्त हालचाली सुरू झाल्या आहेत..त्यादृष्टीने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे प्रमुख नेते बैठका घेत आहेत. मात्र, राज्याचे नेते आगामी निवडणुका महायुती म्हणुन लढणार असल्याची वक्तव्ये करीत असतांना, पालघर जिल्ह्यात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेत ऊघड संघर्ष सुरू झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेत, दोस्तीत कुस्ती होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात, जिल्ह्यात चर्चिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.