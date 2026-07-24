Mumbai Rain: पालघरमध्ये पावसाचा हाहाकार! पूरस्थितीमुळे २ जणांचा मृत्यू, तर २४४ जणांची सुटका; बचावकार्य सुरू

पालघर : महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. या मुसळधार पावसामुळे सर्वत्र पूरस्थिती निर्माण झाली असून जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे समोर आले आहे. पालघरमध्ये अनेक भागात नदी नाल्यांना पूर आले असून रस्ते देखील जलमय झाले आहेत. सततचा पाऊस आणि पूरसदृश परिस्थितीत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक लोकांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे. सतत कोसळत असणाऱ्या पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून या काळात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर २४४ जणांची सुटका करण्यात आली आहे. सध्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य राबवले जात आहे. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..Mumbai Police: पोलिसाकडून महिला आंदोलकासोबत गैरवर्तन? विरोधकांचा आरोप, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांचे स्पष्टीकरण .पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका तुडुंब भरलेल्या नाल्यात एका व्यक्तीचा मृतदेह सापडला होता. त्यानंतर गुरुवारी डहाणूमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या एका व्यक्तीचा मृतदेह सापडल्याने मृतांची संख्या दोनवर पोहोचली आहे..२४४ जणांची सुटकापालघर जिल्ह्यातील मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यामुळे विविध भागांतून २४४ जणांची सुटका करण्यात आली आहे. यामध्ये पालघर शहरातील १२४ नागरिक, तलासरी येथील एका कारखान्यात अडकलेले ६५ कामगार आणि गुंदाले येथील एका फार्महाऊसवर अडकलेल्या २५ लोकांचा समावेश आहे..Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी.२००हून अधिक गावांचा संपर्क तुटलापालघरमधील रस्ते आणि छोटे पूल पाण्याखाली गेल्यामुळे २०० हून अधिक गावांचा त्यांच्या संबंधित तालुका मुख्यालयांशी आणि जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. प्रशासनाने दोन स्थानिक एनडीआरएफ पथके तैनात केली आहेत, तर सर्वाधिक फटका बसलेल्या भागांत बचावकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी मुंबईहून अतिरिक्त तीन एनडीआरएफ पथके मागवण्यात आली आहेत..वाडा तालुक्याला मोठा फटकावाडा तालुका येथे सततचा पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे २० घरांचे नुकसान झाले असून भाताच्या पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. चार छोटे पूल पाण्याखाली गेल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.