Palghar Crime: प्रियकरासोबत फिरायला गेलेल्या तरुणीवर ६ जणांचा सामूहिक अत्याचार, निर्जन बंगल्यात नेत कृत्य; तीन जण ताब्यात

-निखिल मेस्त्रीपालघर: महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणणारी संतापजनक घटना तलासरी तालुक्यात समोर आली आहे. १९ वर्षीय तरुणीला रस्त्यावरून जबरदस्तीने घेऊन जात निर्जन परिसरात तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली असून या घटनेने संपूर्ण पालघर जिल्हा हादरला आहे. पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत तपासाची चक्रे फिरवत तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. अन्य संशयितांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.रस्त्यावर पडली अन् नराधमांनी घेरले!पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार पीडित तरुणी आपल्या मैत्रिणीच्या घरी राहत होती. ९ ऑगस्ट रोजी मैत्रीण आणि तिचा प्रियकर गुजरातला फिरण्यासाठी गेले होते. परतत असताना तलासरी परिसरात त्यांची मोटरसायकल रस्त्यावर पडली. याचवेळी दोन मोटरसायकलींवर सहा जण तेथे उभे असल्याचे तरुणीने पोलिसांना सांगितल्याचे समोर आले आहे. परिस्थितीचा फायदा घेत काही जणांनी तिला जबरदस्तीने मोटरसायकलवर बसवले. त्यांचे इतर साथीदारही मागून आल्याची माहिती पुढे आली आहे..निर्जन ठिकाणी नेऊन अत्याचाराचा आरोपतरुणीला तलासरीतील डाक बंगला परिसरातील निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले. तेथे तिच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर हादरलेल्या तरुणीने तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधत घडलेला प्रकार सांगितला. तक्रार मिळताच पोलिसांनी विलंब न करता गुन्हा दाखल करून संशयितांचा शोध सुरू केला. तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत एक संशयित सोमवारी, तर अन्य दोन संशयित मंगळवारी (आज) पोलिसांच्या ताब्यात आले..सहा नावे समोर; पाच जणांचा सहभाग असल्याचा संशयपीडित तरुणीने पोलिसांना सहा जणांची नावे सांगितल्याची माहिती आहे. प्राथमिक तपासात त्यापैकी पाच जणांचा या घटनेत सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. इतर संशयितांचा शोध सुरू असून त्यांच्या अटकेसाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. या प्रकरणात नितेश गांगड याचे नाव संशयित म्हणून समोर आले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्येक संशयिताचा अत्याचारतील सहभाग स्पष्ट होणार आहे..भीतीने पळालेला प्रियकर अखेर पोलिसांतघटनेच्या वेळी पीडित तरुणीसोबत असलेला तिचा प्रियकर भीतीने तेथून पळून गेला होता. मात्र त्यानंतर तो स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाला आणि त्याने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. त्याच्याकडूनही पोलिसांनी महत्त्वाची माहिती घेतली आहे.पीडितेला न्याय मिळवून देऊया प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी तलासरी येथे भेट देऊन तपास जलद गतीने सुरू असल्याचे सांगितले. आरोपिंचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली असून घटनेतील प्रत्येक संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरतलासरीसारख्या ग्रामीण आणि संवेदनशील भागात तरुणीला रस्त्यावरून जबरदस्तीने नेऊन निर्जन ठिकाणी अत्याचार केल्याच्या आरोपामुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आला आहे. निर्जन परिसरांमध्ये पोलिसांची गस्त, सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज या घटनेमुळे अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.