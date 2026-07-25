मुंबई

Palghar: आधी पावसानं झोडपलं, आता भूकंपानं हादरलं पालघर; कासा, धुंदलवाडी परिसरात 3.1 रिश्टर स्केलचे धक्के

Palghar Earthquake: पालघर जिल्ह्यात 3.1 रिश्टर स्केलचे भूकंपाचे धक्के जाणवल्याची माहिती समोर आली आहे. कासा, धुंदलवाडी परिसरात भूकंपाचे हादरे बसले आहेत.
Palghar Earthquake

Palghar Earthquake

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

पालघर : मागील चार दिवसांपासून मुंबईपासून काही अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. सध्या पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला तरीही अनेक सखोल भागात पाणी साचल्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांवर संकट ओढवले असताना आता भूकंपाचे धक्केही बसल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Earthquake
Mumbai
palghar