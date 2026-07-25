Palghar: आधी पावसानं झोडपलं, आता भूकंपानं हादरलं पालघर; कासा, धुंदलवाडी परिसरात 3.1 रिश्टर स्केलचे धक्के

पालघर : मागील चार दिवसांपासून मुंबईपासून काही अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. सध्या पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला तरीही अनेक सखोल भागात पाणी साचल्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांवर संकट ओढवले असताना आता भूकंपाचे धक्केही बसल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यात भूकंपाचे धक्के जाणवल्याची माहिती समोर आली आहे. आज शनिवार (ता. २५) रोजी सकाळी १० वाजून ५८ मिनिटांच्या सुमारास कासा, धुंदलवाडी परिसरात भूकंपाचा हादरा जाणवला. यावेळी ३.१ रिश्टर स्केलच्या तीव्रतेनं जमीन हादरली, अशी माहिती आहे..Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?.दरम्यान, यापूर्वीही पालघर जिल्ह्यातील अनेक भागात भूकंपाचे सौम्य धक्के बसले आहेत. डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील कासा-धुंदलवाडी पट्टा हा गेल्या काही वर्षांपासून अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे या भागात सातत्याने लहान-मोठ्या तीव्रतेच्या भूकंपाचे धक्के बसत असतात. त्याप्रमाणे आजही याठिकाणी नागरिकांना भूकंपाचे स्पष्ट हादरे जाणवले. तथापि, वारंवार बसणाऱ्या या धक्क्यांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं आणि चिंतेचं वातावरण निर्माण झाले आहे..Abhijeet Dipke: अभिजित दिपकेंना टायफॉइडची लागण, Video शेअर करत दिली माहिती; CJP आंदोलनाचं काय होणार? .८ वर्षांपासून भूकंपाच्या धक्क्यांचे सत्र सुरुपालघर जिल्ह्यात मागील ८ वर्ष म्हणजेच २०१८ पासून भूकंपाच्या धक्क्यांचं सत्र सुरूच असल्याची माहिती आहे. या जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल अडीच हजारांहून अधिक कमी जास्त तीव्रतेचे भूकंपाचे हादरे बसले आहेत. या भूकंपाच्या धक्क्यांमध्ये कोणतीही मोठी जीवितहानी झाली नसली तरी ग्रामीण भागातील घरांचं नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.