Maharashtra Rain: पालघरमध्ये मुसळधार! 24 तासांत 134 मिमी पाऊस, जनजीवन विस्कळीत; वाहतूक ठप्प

पालघर : पालघर जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र पाणीच पाणी झाल्याने रस्ते जलमय झाले असून अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गासह अंतर्गत रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला..आज सकाळी पालघर तालुक्यात सर्वाधिक 134 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्याखालोखाल वसई तालुक्यात 123 मिलिमीटर, वाडा तालुक्यात 109 मिलिमीटर आणि डहाणू तालुक्यात 76 मिलिमीटर पाऊस झाला. रात्रभर पावसाचा जोर कायम राहिल्यानंतर दिवसभरही संततधार सुरू असल्याने नद्या-नाले तुडुंब भरले आहेत. .Navi Mumbai: बटाटावड्यात आढळली अळी, नवी मुंबई महापालिकेच्या भोजनालयातील प्रकार.मुसळधार पावसामुळे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील मनोर मस्तान नाका, विक्रमगड फाटा आणि वरई फाटा या भागांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. त्यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली, तर इतर ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून वाहतूक कोंडी झाली. विरार पलीकडच्या रेल्वे उपनगरीय क्षेत्रात देखील विविध ठिकाणी पावसाच्या पाण्यामुळे अडथळा निर्माण झाला असून पश्चिम रेल्वे देखील विस्कळीत झाली आहे.विरार सफाळे रो रो सेवेकडे जाणाऱ्या जलर टेंभी खोडावे रस्त्यावर देखील पाणी साचले असून केळवे रोड मापुंसार या ठिकाणी देखील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आहे पालघर शहरात अनेक ठिकाणी खोलगट भागात पाणी साचले असून आदर्श नगर खानपाडा व पूर्व भागामधील आंबेडकर नगर गणेश नगर या ठिकाणी रस्त्यावर व काहींच्या घरात पाणी घुसले आहे..समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्गीकेवरून पश्चिम रेल्वेकडे येणाऱ्या एका मालगाडी मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने उपनगरीय सेवा विस्कळीत झाली आहे तर पालघर मध्ये पाणी साचू लागल्याने रेल्वे सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे केळवे रोड येथील रेल्वे पुललगत पाणी वाहत असल्याने धोक्याची पातळी ऑनलाईनची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.Mumbai Heavy Rain : मुसळधार पावसाचा 'बेस्ट'ला मोठा फटका; मुंबईतील अनेक बसमार्ग बदलले, सेवा विस्कळीत.दरम्यान, पालघर-मनोर मार्गावरील वाघोबा घाटात झाड उन्मळून पडल्याने सकाळी काही काळ वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवावी लागली. संबंधित यंत्रणांनी झाड हटवल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. सततच्या पावसामुळे सूर्या नदी दुथडी भरून वाहत असून नदीकाठच्या भागात पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..तालुक्यातील अनेक गावांमधील अंतर्गत रस्ते, लहान पूल आणि साकवांवरून पाणी वाहत असल्याने काही भागांचा संपर्क तात्पुरता तुटला आहे. ग्रामीण भागात नागरिकांना प्रवास करताना अडचणी येत असून आवश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.