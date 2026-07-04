मुंबई

Maharashtra Rain: पालघरमध्ये मुसळधार! 24 तासांत 134 मिमी पाऊस, जनजीवन विस्कळीत; वाहतूक ठप्प

Palghar Heavy Rain: पालघरमध्ये मुसळधार पाऊस पडत असून 24 तासांत 134 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनांच्या रांगा लागल्या असून नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
Palghar Rain

Palghar Rain

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर : पालघर जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र पाणीच पाणी झाल्याने रस्ते जलमय झाले असून अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गासह अंतर्गत रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

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