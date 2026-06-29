Palghar: पालघर बनणार चौथी मुंबई ! गेमचेंजर प्रकल्पांना गती येणार, कधी पूर्ण होणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मनोर/कासा : पालघर जिल्हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे 'ग्रोथ इंजिन' बनणार आहे, असे सांगत 'चौथी मुंबई' म्हणून जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पालघर दौऱ्यावेळी व्यक्त केला. येथे बनणाऱ्या देशातील पहिल्या 'ऑफशोर एअरपोर्ट'च्या उभारणीसाठी डीपीआर तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले..कामाचा वेग वाढवा!मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाची आणि नियोजित रेल्वे स्थानकाची पाहणी केली.वाढवण बंदर प्रकल्पाची पाहणी करून कामाचा वेग वाढवण्याचे निर्देश दिले.देशातील पहिल्या ऑफशोर विमानतळाबाबत फडणवीस म्हणाले की ही जागा पूर्णपणे योग्य असल्याचे समोर आले आहे..Mumbai Rain : मुंबई पावसाने ठप्प ! रस्त्यांना आले नद्यांचे स्वरुप, वाहतूक कोलमडली; २९ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी.मुंबई-नवी मुंबईचे अंतर कमी होणारपालघरमधील प्रस्तावित विमानतळ 'उत्तन-विरार सी-लिंक' पासून अवघ्या पावणेपाच किलोमीटर अंतरावर आहे. तो पुढे वाढवून या विमानतळाशी घेट जोडला जाईल. यामुळे मुंबईच्या विमानतळावरून अवघ्या ५० ते ५२ किलोमीटरमध्ये आणि नवी मुंबई विमानतळावरून ६९ किलोमीटर अंतरात या नवीन विमानतळावर पोहोचता येईल. तसेच बुलेट ट्रेनचे स्थानकही येथून जवळ असल्याने पालघरच्या शहरी भागाला चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. 'पुढच्या काळामध्ये पालघर जिल्हा हा केवळ मुंबईचा शेजारी न राहता महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा म्हणजेच 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून काम करेल,' असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास दातिवरे गावात पोहोचून प्रस्तावित विमानतळाच्या जागेची पाहणी केली. महत्त्वाकांक्षी विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी डीपीआर तयार करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले..पालकमंत्री गणेश नाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखड यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळासह 'विरार-अलिबाग कॉरिडॉर' आणि राष्ट्रीय महामार्गासारख्या प्रकल्पांचीही पाहणी केली..Mhada Lottey : म्हाडाची लॉटरी रखडली, सोडत लांबल्याने अर्जदारांची आर्थिक ओढाताण.२०५० ची गरज होणार पूर्ण!विमानतळाच्या गरजेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, २०५० पर्यंत मुंबईतील एअर ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई ही दोन्ही विमानतळे पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतरही प्रवाशांच्या संख्येत मोठी तफावत भासणार आहे. नवीन दोन रनवेचा विमानतळ ती कमतरता भरून काढेल आणि २०५० पर्यंतची मुंबई-एमएमआर क्षेत्राची गरज पूर्ण करेल..स्थानिकांना ग्वाहीस्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, स्थानिकांच्या भावना, अडचणी, शंका आणि सूचना लक्षात घेऊनच प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येईल..पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर वाढला मृत्यूचा धोका! टोल टाळण्यासाठी 'नो-एंट्री'तून वाहनांची सर्रास एंट्री; नियमांना हरताळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.