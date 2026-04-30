Vadhavan Highway Project : वाढवण महामार्गाचे केवळ 16 टक्केच काम पूर्ण; जमीन संपादनात नेमके अडथळे काय? जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

पालघर : वाढवण महामार्गामध्ये संपादित जमिनीचा भूसंपादन मोबदला देण्यास गती आली असली तरी आतापर्यंत केवळ १६ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. भूसंपादन निवाडा घोषित करून ६० दिवसांचा कालावधी संपत आला असल्यामुळे या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी केली आहे..या प्रकल्पामध्ये सरकारी जागेसह इतर संपादन प्रक्रियेसाठी वेळ लागत असल्याने १५ ते २० दिवस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. सध्या या महामार्गाच्या २०० हेक्टर सरकारी जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. तर ४०५ हेक्टरपैकी ६३ हेक्टर जमीन संपादित केल्याची माहिती डॉ. जाखड यांनी दिली. ज्या ठिकाणी जमीन मोबदला मिळण्यापूर्वी जमीन हस्तांतरणाला मालक तयार असतील त्यासाठी ताबा घेण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे..ज्या ठिकाणी कौटुंबिक वादविवाद आणि जमीनमालकीचे वाद-विवाद असतील ते सोडवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. अशा वादविवादाच्या दाव्यांना वेळ लागत असल्यामुळे ही मुदत वाढ मागण्यात आली आहे. पालघर आणि डहाणू या तालुक्यांमधील काही गावांमध्ये मोबदला रक्कम वाढवून मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यावर अजूनही कोणताच निर्णय झालेला नाही..त्यामुळे वाढीव मोबदला रक्कम मागणी करणाऱ्या शेतकरी नागरिकांकडून अजूनही निवाड्यासाठी कागदपत्रे किंवा मोबदल्यासाठी कागदपत्रे प्रशासनाकडे जमा करण्यात आलेली नाहीत. अनेक ठिकाणी वारसाच्या नोंदी, गोळा सातबारे, जमिनीची गुंतागुंत आणि हद्द निश्चिती नसल्यामुळे मोबदल्यावरून संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी, भूमिअभिलेख कार्यालय, महसूल विभाग तसेच विविध मदत केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत..या माध्यमातून काहींनी लाभ घेतला असला तरी काही नागरिक अजूनही या प्रक्रियेसाठी पुढे आलेले नाहीत. त्यामुळे भूसंपादन होण्यासाठी विलंब होत आहे. फेब्रुवारीदरम्यान भूसंपादनाचे निवाडे करण्याची प्रक्रिया आणि त्याचबरोबर मोबदल्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. ६० दिवसांच्या मुदतीमध्ये मोबदला स्वीकारण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले होते..वाढवण महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत बाधित नागरिक आणि शेतकऱ्यांना अडचणी किंवा समस्या उद्भवत असतील तर त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक खिडकी तक्रार निवारण केंद्राला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी १२ असा एक तास आणि संध्याकाळी पाच ते सहा वाजेपर्यंत असा एक तास दररोज नागरिकांना थेट जिल्हाधिकारी यांच्याशी भेटता येणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची समस्या उद्भवल्यास या तक्रार निवारण केंद्रामध्ये तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.