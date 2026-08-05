धक्कादायक! पनवेलमध्ये सार्वजनिक शौचालयात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, गुन्हा दाखल; आरोपीचा शोध सुरू

पनवेलमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सार्वजनिक शौचालयात तरुणाकडून अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. वाल्मिकी नगर परिसरात असलेल्या शौचालयात घडलेल्या या प्रकारामुले परिसरात भीतीचं आणि संतापाचं वातावरण निर्माण जालंय. एका तरुणानं अल्पवयीन मुलीला सार्वजनिक शौचालयात जबरदस्तीनं नेलं. तिथं तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप असून पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अल्पवयीन मुलगी वाल्मिकी नगर परिसरात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयात गेली होती. तिथं आरोपीनं एकटी असल्याचा गैरफायदा घेत तिच्यावर अत्याचार केला. पीडित मुलीने कुटुंबियांना ही बाब सांगितल्यानंतर पोलिसात तक्रार दाखल केली..FB वर २ महिन्यापूर्वी ओळख, मदतीसाठी घाटी रुग्णालयाच्या क्वार्टरमध्ये बोलावून PhD विद्यार्थीनीवर अत्याचार.पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणाची माहिती घेतली आहे. दरम्यान, घडलेल्या घटनेनंतर वाल्मिकी नगर परिसरातील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. सार्वजनिक ठिकाणी महिला आणि लहान मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संवेदनशील भागांमध्ये नियमित पोलीस गस्त वाढवावी, सार्वजनिक शौचालये आणि इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, तसेच महिला सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केलीय..पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केलीय. आरोपीला लवकरात लवकर पकडून त्याला कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी पीडितेच्या कुटुंबियांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.